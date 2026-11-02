Парма шокира Аталанта в Бергамо и сложи край на негативната си серия

Парма поднесе една от изненадите на десетия кръг в италианската Серия А, след като победи Аталанта с 3:0 като гост на "Ню Баланс Арена“ в Бергамо. Въпреки игровото превъзходство на домакините през голяма част от срещата, футболистите на Алберто Джилардино демонстрираха отлична ефективност пред гола и стигнаха до ценен успех.

Аталанта започна по-активно и още в първите минути създаде няколко опасности пред вратата на гостите. Шарл де Кетеларе беше сред най-дейните футболисти на терена, като на няколко пъти затрудни защитата на Парма. В осмата минута Никола Кръстович изпрати топката в мрежата, но попадението не беше зачетено заради засада на Давиде Дзапакоста.

Домакините продължиха да диктуват темпото, а Едерсон, Дзапакоста и Кръстович пропуснаха добри възможности да открият резултата.

Противно на развоя на срещата, Парма поведе в 41-вата минута. След центриране на Венсан Сиеро от ъглов удар Джовани Фабиан се извиси и с глава реализира първото си попадение в първенството през сезона.

В добавеното време на първата част Никола Залевски беше близо до изравняването, но вратарят на гостите Дaфара се намеси отлично и запази преднината на своя отбор.

Второто полувреме започна кошмарно за Аталанта. Още в 47-ата минута Ел Билал Туре центрира към Лонтани, а Давиде Дзапакоста, в опита си да пресече подаването, изпрати топката в собствената си врата за 0:2.

Домакините опитаха да реагират, но стражът на Парма продължи със силните си изяви, спасявайки опасен удар на Роу.

В 58-ата минута гостите нанесоха окончателния си удар. Лонтани демонстрира отлична индивидуална техника, прокара топката между краката на Марио Пашалич и с прецизен изстрел в ъгъла преодоля Марко Карнезеки за 3:0.

До края Аталанта продължи да атакува, но така и не намери път към гола. Де Кетеларе пропусна с глава, Кръстович беше спрян от вратаря, а в 79-ата минута Пашалич нацели напречната греда след центриране на Иделе.

Така Парма прекъсна серията си от четири поредни мача без победа и постигна важен успех в битката за отдалечаване от опасната зона. Аталанта пък продължи негативната си поредица и остана с 11 точки, докато гостите събраха 11 и се изравниха с бергамаските във временното класиране.