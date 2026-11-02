БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Самолет от Израел кацна на летище София заради заплаха по...
Чете се за: 02:15 мин.
Самолет от Лондон е кацнал аварийно на летище...
Чете се за: 01:00 мин.
Трети корабен контейнер приближава брега край Синеморец
Чете се за: 00:15 мин.
Управителят на БНБ: Инфлационният натиск за България е...
Чете се за: 04:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Парма шокира Аталанта в Бергамо и сложи край на негативната си серия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:07 мин.
Спорт
Запази

Тимът на Алберто Джилардино разгроми "бергамаските“ с 3:0 след попадение на Джовани Фабиан, автогол на Давиде Дзапакоста и страхотно изпълнение на Лонтани

парма шокира аталанта бергамо сложи негативната серия
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Парма поднесе една от изненадите на десетия кръг в италианската Серия А, след като победи Аталанта с 3:0 като гост на "Ню Баланс Арена“ в Бергамо. Въпреки игровото превъзходство на домакините през голяма част от срещата, футболистите на Алберто Джилардино демонстрираха отлична ефективност пред гола и стигнаха до ценен успех.

Аталанта започна по-активно и още в първите минути създаде няколко опасности пред вратата на гостите. Шарл де Кетеларе беше сред най-дейните футболисти на терена, като на няколко пъти затрудни защитата на Парма. В осмата минута Никола Кръстович изпрати топката в мрежата, но попадението не беше зачетено заради засада на Давиде Дзапакоста.

Домакините продължиха да диктуват темпото, а Едерсон, Дзапакоста и Кръстович пропуснаха добри възможности да открият резултата.

Противно на развоя на срещата, Парма поведе в 41-вата минута. След центриране на Венсан Сиеро от ъглов удар Джовани Фабиан се извиси и с глава реализира първото си попадение в първенството през сезона.

В добавеното време на първата част Никола Залевски беше близо до изравняването, но вратарят на гостите Дaфара се намеси отлично и запази преднината на своя отбор.

Второто полувреме започна кошмарно за Аталанта. Още в 47-ата минута Ел Билал Туре центрира към Лонтани, а Давиде Дзапакоста, в опита си да пресече подаването, изпрати топката в собствената си врата за 0:2.

Домакините опитаха да реагират, но стражът на Парма продължи със силните си изяви, спасявайки опасен удар на Роу.

В 58-ата минута гостите нанесоха окончателния си удар. Лонтани демонстрира отлична индивидуална техника, прокара топката между краката на Марио Пашалич и с прецизен изстрел в ъгъла преодоля Марко Карнезеки за 3:0.

До края Аталанта продължи да атакува, но така и не намери път към гола. Де Кетеларе пропусна с глава, Кръстович беше спрян от вратаря, а в 79-ата минута Пашалич нацели напречната греда след центриране на Иделе.

Така Парма прекъсна серията си от четири поредни мача без победа и постигна важен успех в битката за отдалечаване от опасната зона. Аталанта пък продължи негативната си поредица и остана с 11 точки, докато гостите събраха 11 и се изравниха с бергамаските във временното класиране.

#Серия А 2026/2027 # ФК Аталанта #ФК Парма

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Йотова и Вълчев печелят балотажа в област Монтана с близо 73%
1
Йотова и Вълчев печелят балотажа в област Монтана с близо 73%
НА ЖИВО: Младежките олимпийски игри в Дакар, плуване
2
НА ЖИВО: Младежките олимпийски игри в Дакар, плуване
Утре ще бъде неучебен ден във Варна
3
Утре ще бъде неучебен ден във Варна
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия
4
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане...
Световни лидери поздравиха Илияна Йотова за изборната победа
5
Световни лидери поздравиха Илияна Йотова за изборната победа
Корабен контейнер с коледна украса изплува край Царево, обезопасен е
6
Корабен контейнер с коледна украса изплува край Царево, обезопасен е

Най-четени

ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%, Андрей Гюров е втори с 39,48%
1
ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%,...
Времето през ноември: Най-ниските температури ще са до минус 7°, а най-високите – между 20° и 25°
2
Времето през ноември: Най-ниските температури ще са до минус...
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова печели балотажа с 58,2%, Андрей Гюров е получил 38,6% подкрепа
3
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова...
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
4
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на балотажа с 51% подкрепа, Гюров е втори с 44,7%
5
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на...
Двойката Йотова – Вълчев печелят вота в област Добрич с убедителен резултат от 71,82%
6
Двойката Йотова – Вълчев печелят вота в област Добрич с...

Още от: Европейски футбол

Страстта на един град
Страстта на един град
Евертън поднесе сензация на "Сейнт Джеймсис Парк“ и записа историческа победа Евертън поднесе сензация на "Сейнт Джеймсис Парк“ и записа историческа победа
Чете се за: 04:47 мин.
Джан Пиеро Гасперини преди гостуването на Манчестър Юнайтед: Подготвяме се така, сякаш ще срещнем най-силната им версия Джан Пиеро Гасперини преди гостуването на Манчестър Юнайтед: Подготвяме се така, сякаш ще срещнем най-силната им версия
Чете се за: 03:47 мин.
Майкъл Карик не се притеснява за бъдещето си в Манчестър Юнайтед въпреки напрежението Майкъл Карик не се притеснява за бъдещето си в Манчестър Юнайтед въпреки напрежението
Чете се за: 03:22 мин.
Хари Кейн е готов да размени "Златната топка“ за триумф в Шампионската лига Хари Кейн е готов да размени "Златната топка“ за триумф в Шампионската лига
Чете се за: 03:07 мин.
Фиорентина измъкна драматична победа над Сасуоло в голов спектакъл от Серия А Фиорентина измъкна драматична победа над Сасуоло в голов спектакъл от Серия А
Чете се за: 01:47 мин.

Водещи новини

Самолет от Израел кацна на летище София заради заплаха по имейл
Самолет от Израел кацна на летище София заради заплаха по имейл
Чете се за: 02:15 мин.
Регионални
Заподозреният за убийството на куче в кв. „Кръстова вада“ ще бъде задържан, съобщи вътрешният министър Заподозреният за убийството на куче в кв. „Кръстова вада“ ще бъде задържан, съобщи вътрешният министър
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Дефицитът в бюджета рязко скочи до 4% през октомври Дефицитът в бюджета рязко скочи до 4% през октомври
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Цените продължават да растат: Инфлацията вече е 6,1% Цените продължават да растат: Инфлацията вече е 6,1%
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Трети корабен контейнер приближава брега край Синеморец
Чете се за: 00:15 мин.
У нас
Самолет от Лондон е кацнал аварийно на летище Варшава-Модлин в...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
"Детето ми е под земята, а той ще седи вкъщи на дивана":...
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Заради високите цени на тока: ГЕРБ-СДС искат 100% компенсации за...
Чете се за: 06:07 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ