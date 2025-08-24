Първа победа за Осасуна в Ла Лига

Осасуна регистрира първа победа от началото на сезона в Ла Лига. На свой терен тимът надви Валенсия с 1:0 в мач от втория кръг.

Гол на Анте Будимир след асистенция на Валентин Розие в деветата минута осигури трите точки в полза на отбора от Памплона.

Защитникът на гостите Хосе Гая получи червен картон, след като остана последен в отбраната на гостите и фаулира откъсващия се на голова позиция Виктор Муньос.

Осасуна пропусна да направи победата си по-изразителна чрез голмайстора Будимир след почивката. Имаше и отменени попадения за двата отбора заради положения на засади.

Домакините записаха първи успех през сезона, докато Валенсия остава със само една точка до момента.