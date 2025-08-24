БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Първа победа за Осасуна в Ла Лига

Спорт
Отборът от Памплона надви Валенсия.

първа победа осасуна лига
Снимка: БТА
Осасуна регистрира първа победа от началото на сезона в Ла Лига. На свой терен тимът надви Валенсия с 1:0 в мач от втория кръг.

Гол на Анте Будимир след асистенция на Валентин Розие в деветата минута осигури трите точки в полза на отбора от Памплона.

Защитникът на гостите Хосе Гая получи червен картон, след като остана последен в отбраната на гостите и фаулира откъсващия се на голова позиция Виктор Муньос.

Осасуна пропусна да направи победата си по-изразителна чрез голмайстора Будимир след почивката. Имаше и отменени попадения за двата отбора заради положения на засади.

Домакините записаха първи успех през сезона, докато Валенсия остава със само една точка до момента.

Атанас Атанасов: Жалко е, че не успяхме да зарадваме тези хора
Атанас Атанасов: Жалко е, че не успяхме да зарадваме тези хора
Христо Янев: Чакахме я дълго тази победа Христо Янев: Чакахме я дълго тази победа
Чете се за: 02:02 мин.
Загуба за Станислав Шопов и Осиек в Хърватия Загуба за Станислав Шопов и Осиек в Хърватия
Чете се за: 00:45 мин.
Силен старт за Комо в Серия А Силен старт за Комо в Серия А
Чете се за: 01:37 мин.
Равенство между Манчестър Юнайтед и Фулъм във Висшата лига Равенство между Манчестър Юнайтед и Фулъм във Висшата лига
Чете се за: 01:47 мин.
Отборът на надеждата с втора победа на световното по футбол за бездомни Отборът на надеждата с втора победа на световното по футбол за бездомни
Чете се за: 00:55 мин.

