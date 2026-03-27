Първата жена архиепископ на Кентърбъри се срещна с папата – събитие, което се разглежда като важна стъпка в отношенията между различните християнски църкви.

Става дума за архиепископ на Кентърбъри – духовният лидер на Англиканската църква, който за първи път в историята е жена. Тя проведе среща с папа Франциск във Ватикана.

По време на разговора са били обсъдени теми като:

ролята на жените в църквата

единството между християнските общности

съвременните предизвикателства пред вярата

Срещата е символична, тъй като отношенията между Римокатолическата църква и Англиканската църква исторически са били сложни още от времето на разрива през XVI век.

Този диалог показва стремеж към по-голямо сътрудничество и взаимно разбирателство между двете най-големи християнски традиции в Европа.