Първият отбор на България на сабя кадетки зае второ място в международния турнир за Купа Свечников

Първият отбор на България на сабя кадетки завърши на престижното второ място в международния турнир за Купа Свечников, валиден за Европейската купа. Състезанието се провежда в София и събра бъдещите звезди на сабята от пет континента. Ралица Гаджева, Мина Георгиева, Теодора Янкова и Николета Добрева се представиха отлично и в конкуренцията на 39 отбора от 12 държави показаха огромен потенциал и умения.

Гаджева, Георгиева, Янкова и Добрева стартираха директно във втория кръг от елиминациите и победиха петия тим на Гърция с 45:25. В следващата среща, валидна за място сред най-добрите 8 те отстраниха третия отбор на България с 45:35. Последва нова победа – над втория отбор на Германия с 45:40. В полуфиналите Гаджева, Георгиева, Янкова и Добрева демонстрираха хъс за победа и хладнокръвие и отстраниха първия отбор на Турция с 45:37. Във финала българките се изправиха срещу първия тим на Германия и отстъпиха с 23:45.

Вторият отбор на България в състав Марина Апостолова, Габриела Георгиева, Дора Христова и Вая Терзиян завърши на 11 място. Третият отбор на България в състав Екатерина Чаушева, Десислава Генкова, Михаела Генова и Инес Шопова се класира на 14 място. Четвъртият отбор на България (Неда Камбурова, Стиляна Караиванова, София Петрова и Надежда Желязкова) е 30-ти. Петият ни тим (Елиа Александрова, Ева Атанасова, Богдана Петрова и Марина Василева) е 34-ти.

В индивидуалната надпревара на кадетите Никола Меицов завърши на 10 място от 208 състезатели.

България беше представена в турнира от 23 сабльори. Сред най-добрите 32 при кадетите влезе Константин Атанасов (18-и). Ивайло Андонов е 43-и, Тодор Стефанов е 52-и, а Александър Иванов е 57-и.

Поздравителен адрес от министъра на младежта и спорта Иван Пешев беше прочетен преди официалната церемония по награждаване на победителите във втория ден на турнира. „През годините Купа Свечников се утвърди като престижна спортна надпревара, която не само дава възможност за изява на младите таланти, но и възпитава у тях дисциплина, уважение, стремеж към развитие и любов към спорта“, пише министър Пешев. „Убеден съм, че състезанието ще премине на високо ниво и ще се превърне в празник за жителите и гостите на град София“.

Медалите на победителите връчиха Антоанета Боева, представител на Министерството на младежта и спорта, Йордан Гълъбов, член на УС на Българска федерация по фехтовка, Запрян Ванчева, президент на Българска фехтовална академия и Спартак Керемидчиев, член на Съвета на Българска фехтовална академия.

Утре турнирът продължава с индивидуалната надпревара при кадетките и отборния турнир на кадетите.