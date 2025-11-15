БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Първият отбор на България на сабя кадетки зае второ място в международния турнир за Купа Свечников

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:22 мин.
Спорт
Запази

България беше представена в турнира от 23 сабльори.

Първият отбор на България на сабя кадетки зае второ място в международния турнир за Купа Свечников
Слушай новината

Първият отбор на България на сабя кадетки завърши на престижното второ място в международния турнир за Купа Свечников, валиден за Европейската купа. Състезанието се провежда в София и събра бъдещите звезди на сабята от пет континента. Ралица Гаджева, Мина Георгиева, Теодора Янкова и Николета Добрева се представиха отлично и в конкуренцията на 39 отбора от 12 държави показаха огромен потенциал и умения.

Гаджева, Георгиева, Янкова и Добрева стартираха директно във втория кръг от елиминациите и победиха петия тим на Гърция с 45:25. В следващата среща, валидна за място сред най-добрите 8 те отстраниха третия отбор на България с 45:35. Последва нова победа – над втория отбор на Германия с 45:40. В полуфиналите Гаджева, Георгиева, Янкова и Добрева демонстрираха хъс за победа и хладнокръвие и отстраниха първия отбор на Турция с 45:37. Във финала българките се изправиха срещу първия тим на Германия и отстъпиха с 23:45.

Вторият отбор на България в състав Марина Апостолова, Габриела Георгиева, Дора Христова и Вая Терзиян завърши на 11 място. Третият отбор на България в състав Екатерина Чаушева, Десислава Генкова, Михаела Генова и Инес Шопова се класира на 14 място. Четвъртият отбор на България (Неда Камбурова, Стиляна Караиванова, София Петрова и Надежда Желязкова) е 30-ти. Петият ни тим (Елиа Александрова, Ева Атанасова, Богдана Петрова и Марина Василева) е 34-ти.

В индивидуалната надпревара на кадетите Никола Меицов завърши на 10 място от 208 състезатели.

България беше представена в турнира от 23 сабльори. Сред най-добрите 32 при кадетите влезе Константин Атанасов (18-и). Ивайло Андонов е 43-и, Тодор Стефанов е 52-и, а Александър Иванов е 57-и.

Поздравителен адрес от министъра на младежта и спорта Иван Пешев беше прочетен преди официалната церемония по награждаване на победителите във втория ден на турнира. „През годините Купа Свечников се утвърди като престижна спортна надпревара, която не само дава възможност за изява на младите таланти, но и възпитава у тях дисциплина, уважение, стремеж към развитие и любов към спорта“, пише министър Пешев. „Убеден съм, че състезанието ще премине на високо ниво и ще се превърне в празник за жителите и гостите на град София“.

Медалите на победителите връчиха Антоанета Боева, представител на Министерството на младежта и спорта, Йордан Гълъбов, член на УС на Българска федерация по фехтовка, Запрян Ванчева, президент на Българска фехтовална академия и Спартак Керемидчиев, член на Съвета на Българска фехтовална академия.

Утре турнирът продължава с индивидуалната надпревара при кадетките и отборния турнир на кадетите.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
1
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Трагедия на АМ "Тракия": Трима загинали и един ранен при тежка катастрофа
2
Трагедия на АМ "Тракия": Трима загинали и един ранен при...
Новият български сериал "Мамник" – скоро по БНТ и Bulgaria ON AIR
3
Новият български сериал "Мамник" – скоро по БНТ и...
Спират туристи на границата с Гърция за неплатени глоби
4
Спират туристи на границата с Гърция за неплатени глоби
Ахмед Доган е почетен председател на АПС с оперативни функции
5
Ахмед Доган е почетен председател на АПС с оперативни функции
Синът на Радан Кънев е задържан с марихуана
6
Синът на Радан Кънев е задържан с марихуана

Най-четени

Честит юбилей на Мария Петрова
1
Честит юбилей на Мария Петрова
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на приложението на банка”
2
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не искат строеж
3
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не...
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
4
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
Брутално: Лекар умишлено прегази и уби куче
5
Брутално: Лекар умишлено прегази и уби куче
Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50 км/ч извън населено място - глоба от 600 лева и без книжка
6
Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50 км/ч...

Още от: Други спортове

Очаквайте: Мария Петрова в предаването "Зала на славата"
Очаквайте: Мария Петрова в предаването "Зала на славата"
Очаквайте: Георги Пеев, Тодор Янчев и Насер Ал-Атия в "Арена спорт" Очаквайте: Георги Пеев, Тодор Янчев и Насер Ал-Атия в "Арена спорт"
Чете се за: 00:55 мин.
Гледайте слалома в Леви с участието на Алберт Попов - тази неделя по БНТ 3 Гледайте слалома в Леви с участието на Алберт Попов - тази неделя по БНТ 3
Чете се за: 00:37 мин.
Спортни новини 15.11.2025 г., 22:25 ч. Спортни новини 15.11.2025 г., 22:25 ч.
Виктор Скерлев взе бронз на турнира Гран При по джудо в Загреб Виктор Скерлев взе бронз на турнира Гран При по джудо в Загреб
Чете се за: 01:35 мин.
Нови два финала за България на еврошампионата по спортна аеробика Нови два финала за България на еврошампионата по спортна аеробика
Чете се за: 01:20 мин.

Водещи новини

След дерогацията за "Лукойл": Желязков отговори на критиките на Радев
След дерогацията за "Лукойл": Желязков отговори на...
Чете се за: 05:15 мин.
У нас
Четирима съпредседатели на АПС, Доган е почетен председател Четирима съпредседатели на АПС, Доган е почетен председател
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
"Те нямат глас, но имат нас": Стотици излязоха на протест срещу жестокостта над животните "Те нямат глас, но имат нас": Стотици излязоха на протест срещу жестокостта над животните
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Турция победи България след спорна дузпа и автогол Турция победи България след спорна дузпа и автогол
Чете се за: 05:45 мин.
Национални отбори
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Божидар Божанов: Позитивно е, че дерогацията се случи, но процесът...
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Новият български сериал "Мамник" – скоро по БНТ и...
Чете се за: 02:50 мин.
Общество
Заден ход: Тръмп отмени част от реципрочните мита, които сам въведе
Чете се за: 02:35 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ