Виктор Скерлев взе бронз на турнира Гран При по джудо в Загреб

Спорт
Георги Граматиков завърши пети.

Снимка: БТА
Виктор Скерлев спечели бронзов медал, а Георги Граматиков завърши на пето място на турнира от веригата Гран При по джудо в Загреб (Хърватия).

В малкия финал Скерлев победи португалеца Онтари Квантидзе с ипон в категория до 73 кг. Преди това той записа две победи. В първия кръг преодоля Карим Адарвез (Аржентина) с юко, след това и Самуел Гаснер (Австрия) с ипон.

На четвъртфиналите обаче българинът загуби срещу Антон Шухалиев (Испания), но постигна още една победа в репешажите - над Яхя Нуркович (Черна гора), за да стигне до битка за бронза.

За състезателя на Шун джудо (София) това също е първи медал на състезание от този ранг.

В битка за бронза Граматиков отстъпи пред италианеца Антонио Еспозито след златна точка в продължението в категория до 81 килограма.

Преди това състезателят на Локомотив (София) постигна три бързи победи, а на четвъртфиналите записа успех за 8 секунди срещу японеца Наото Идзава.

Шампион стана французинът Арно Арегба, който спря Граматиков в полуфиналите.

Вчера Боян Йотов взе бронз в категория до 66 килограма.

На турнира участват 370 състезатели от 48 държави.

#Виктор Скерлев

