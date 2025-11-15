БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Четирима съпредседатели на АПС, Доган е почетен председател
Чете се за: 01:07 мин.
Премиерът Желязков: През април пак ще искаме дерогация
Чете се за: 05:42 мин.
Трагедия на АМ "Тракия": Трима загинали и един...
Чете се за: 00:50 мин.
Президентът Радев: Назначаването на особения управител на...
Чете се за: 04:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Нови два финала за България на еврошампионата по спортна аеробика

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:20 мин.
Спорт
Запази

Борислава Иванова и Христо Манолов ще спорят за отличията.

Антонио Папазов, Тихомир Баротев и Борислава Иванова
Снимка: БТА
Слушай новината

Българските състезатели си осигуриха още два финала във втория ден на квалификациите на европейското първенство по спортна аеробика за мъже и жени в Ганджа (Азербайджан). В първия ден за финалите на индивидуалната надпревара се класираха Борислава Иванова и Александър Мишинков.

На смесени двойки защитаващите титлата си от Анталия преди две години Борислава Иванова и Христо Манолов ще спорят за отличията утре, след като се наредиха четвърти в пресявките с 18.900 точки.

Световните шампиони за юноши и девойки Християна Златанова и Александър Мишинков останаха извън финалистите при дебюта си при мъжете и жените, завършвайки на 12-а позиция със 17.850.

Бронзовите медалисти от Световните игри това лято в категория тройки Борислава Иванова, Антонио Папазов и Христо Манолов също за финалисти след второ място в квалификациите с 19.410 точки. Пред тях са само представители на Италия Давиде Начи, Сара Кутини и Франческо Себастио с 19.615.

Финалите са насрочени по програма за неделя.

Свързани статии:

Два български финала след първия ден на европейското по спортна аеробика
Два български финала след първия ден на европейското по спортна аеробика
Решителните изпълнения, които ще определят европейските шампиони,...
Чете се за: 01:47 мин.
#Български национален отбор по спортна аеробика

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Трагедия на АМ "Тракия": Трима загинали и един ранен при тежка катастрофа
1
Трагедия на АМ "Тракия": Трима загинали и един ранен при...
НА ЖИВО: Турция – България 1:0
2
НА ЖИВО: Турция – България 1:0
Спират туристи на границата с Гърция за неплатени глоби
3
Спират туристи на границата с Гърция за неплатени глоби
Новият български сериал "Мамник" – скоро по БНТ и Bulgaria ON AIR
4
Новият български сериал "Мамник" – скоро по БНТ и...
Ивайло Мирчев: Имам дълбоки съмнения за назначението на Румен Спецов за особен управител на "Лукойл"
5
Ивайло Мирчев: Имам дълбоки съмнения за назначението на Румен...
САЩ направиха изключение за България от санкциите срещу "Лукойл"
6
САЩ направиха изключение за България от санкциите срещу...

Най-четени

Честит юбилей на Мария Петрова
1
Честит юбилей на Мария Петрова
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на приложението на банка”
2
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не искат строеж
3
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не...
Брутално: Лекар умишлено прегази и уби куче
4
Брутално: Лекар умишлено прегази и уби куче
Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50 км/ч извън населено място - глоба от 600 лева и без книжка
5
Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50 км/ч...
Лекарят, прегазил куче, не се е опитал да помогне на животното
6
Лекарят, прегазил куче, не се е опитал да помогне на животното

Още от: Други спортове

Алекс Маркес триумфира в спринта преди Гран при на Валенсия
Алекс Маркес триумфира в спринта преди Гран при на Валенсия
Националните отбори по плуване с лагер в Бургас Националните отбори по плуване с лагер в Бургас
Чете се за: 01:47 мин.
Отиде си Светослав Батов Отиде си Светослав Батов
Чете се за: 03:37 мин.
Спортни новини 15.11.2025 г., 12:25 ч. Спортни новини 15.11.2025 г., 12:25 ч.
Държавни първенства по бадминтон и шахмат за хора с увреждания се провеждат в Русе Държавни първенства по бадминтон и шахмат за хора с увреждания се провеждат в Русе
Чете се за: 01:00 мин.
Стоян Копривленски не успя да защити световната си титла в К-1 Стоян Копривленски не успя да защити световната си титла в К-1
Чете се за: 00:47 мин.

Водещи новини

Четирима съпредседатели на АПС, Доган е почетен председател
Четирима съпредседатели на АПС, Доган е почетен председател
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
"Кой ще върне приятелите ни?": "Марш на ангелите" в Скопие след трагедията в Кочани "Кой ще върне приятелите ни?": "Марш на ангелите" в Скопие след трагедията в Кочани
Чете се за: 00:42 мин.
По света
"Те нямат глас, но имат нас": Стотици излязоха на протест срещу жестокостта над животните "Те нямат глас, но имат нас": Стотици излязоха на протест срещу жестокостта над животните
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"? Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Заден ход: Тръмп отмени част от реципрочните мита, които сам въведе
Чете се за: 02:35 мин.
По света
Премиерът Желязков: През април пак ще искаме дерогация
Чете се за: 05:42 мин.
У нас
Европейските институции се споразумяха за бюджета на ЕС за 2026
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Новият български сериал "Мамник" – скоро по БНТ и...
Чете се за: 02:50 мин.
Общество
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ