БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Премиерът Желязков: През април пак ще искаме дерогация
Чете се за: 05:42 мин.
Трагедия на АМ "Тракия": Трима загинали и един...
Чете се за: 00:50 мин.
Президентът Радев: Назначаването на особения управител на...
Чете се за: 04:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Националните отбори по плуване с лагер в Бургас

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:47 мин.
Спорт
Запази

21 наши състезатели са на подготовка под ръководството на треньорите Кристиян Минковски, Веселин Суров, Люба Панайотова и Николай Вакареев.

Бургас, плуване, лагер
Снимка: БФ плувни спортове
Слушай новината

Националните ни отбори по плуване провеждат 20-дневен лагер в „Парк Арена ОЗК“ Бургас, който ще приключи с края на Държавното първенство по плуване в 25-метров басейн на 23 ноември.

21 наши състезатели са на подготовка под ръководството на треньорите Кристиян Минковски, Веселин Суров, Люба Панайотова и Николай Вакареев.

В заниманията участие взимат Христо Петков, Димитър Докузов, Васил Тушев, Петър Бакалов, Никола Левтеров, Мартин Юсев, Дейвид Найденов, Алекс Найденов, Дарен Кирилов, Ивайло Пирински и Димитър Дамянов, които са част от националните тимове в различните възрастови групи. Към лагера по-късно ще се присъедини седмият в света на 400 метра свободен стил от тази година Петър Мицин.

В подготовката в Бургас се включват и състезателките ни при жените Лора Шаранкова, Яна Георгиева, Магдалена Пепегова, Ния Димитрова, Александра Толева, Ема Димитрова, Анета Христозова, Дарина Ракова и Божидара Божилова. Край морето се очаква да пристигнат още участничката на Летните олимпийски игри в Паржи 2024 Габриела Георгиева и новата рекордьорка на България на 200 метра бруст в малък басейн Камелия Стоименова.

Националните ни състезатели при мъжете и жените се подготвят за престоящото Европейското първенство по плуване в 25-метров басейн. Надпреварата в полския град Любин започва на 2 декември.

#национален отбор по плуване #Бургас плуване #Парк Арена ОЗК

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Трагедия на АМ "Тракия": Трима загинали и един ранен при тежка катастрофа
1
Трагедия на АМ "Тракия": Трима загинали и един ранен при...
Спират туристи на границата с Гърция за неплатени глоби
2
Спират туристи на границата с Гърция за неплатени глоби
Ивайло Мирчев: Имам дълбоки съмнения за назначението на Румен Спецов за особен управител на "Лукойл"
3
Ивайло Мирчев: Имам дълбоки съмнения за назначението на Румен...
САЩ направиха изключение за България от санкциите срещу "Лукойл"
4
САЩ направиха изключение за България от санкциите срещу...
Раздадоха годишните награди на Съюза на българските журналисти - БНТ с 4 отличия
5
Раздадоха годишните награди на Съюза на българските журналисти -...
Теменужка Петкова: Бюджет 2026 отразява случващото се в политическия живот у нас в последните 4 години
6
Теменужка Петкова: Бюджет 2026 отразява случващото се в...

Най-четени

Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе Покровск
1
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе...
Честит юбилей на Мария Петрова
2
Честит юбилей на Мария Петрова
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
3
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не искат строеж
4
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не...
Брутално: Лекар умишлено прегази и уби куче
5
Брутално: Лекар умишлено прегази и уби куче
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на приложението на банка”
6
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...

Още от: Водни спортове

Плувецът-рекордьор, който подкрепи борбата с психичните проблеми при мъжете
Плувецът-рекордьор, който подкрепи борбата с психичните проблеми при мъжете
Българин стана световен шампион по падълборд Българин стана световен шампион по падълборд
Чете се за: 01:25 мин.
Вижте победителите в 27-ото издание на плувния турнир "Стефан Попов-Замората" (ОБЗОР) Вижте победителите в 27-ото издание на плувния турнир "Стефан Попов-Замората" (ОБЗОР)
Чете се за: 09:27 мин.
Камелия Стоименова подобри рекорд на Таня Богомилова на 200 м бруст в малък басейн Камелия Стоименова подобри рекорд на Таня Богомилова на 200 м бруст в малък басейн
Чете се за: 00:35 мин.
Над 500 деца участваха в най-стария турнир по плуване в България "Замората" Над 500 деца участваха в най-стария турнир по плуване в България "Замората"
Чете се за: 01:02 мин.
Иван Пешев откри 27-ото издание на турнира "Замората" Иван Пешев откри 27-ото издание на турнира "Замората"
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

Премиерът Желязков: През април пак ще искаме дерогация
Премиерът Желязков: През април пак ще искаме дерогация
Чете се за: 05:42 мин.
У нас
Европейските институции се споразумяха за бюджета на ЕС за 2026 Европейските институции се споразумяха за бюджета на ЕС за 2026
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Протест срещу насилието над животни в столицата (СНИМКИ) Протест срещу насилието над животни в столицата (СНИМКИ)
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Ахмед Доган е почетен председател на АПС с оперативни функции Ахмед Доган е почетен председател на АПС с оперативни функции
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Трагедия на АМ "Тракия": Трима загинали и един ранен при...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Всяко четвърто дете у нас е с проблемно зрение
Чете се за: 02:30 мин.
Общество
Президентът Радев: Назначаването на особения управител на...
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Новият български сериал "Мамник" – скоро по БНТ и...
Чете се за: 02:50 мин.
Общество
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ