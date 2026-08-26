БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
АЕЦ "Козлодуй" намали мощността на пети блок до...
Чете се за: 00:42 мин.
Откриха тялото на 7-годишното дете, изчезнало в морето...
Чете се за: 00:45 мин.
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в...
Чете се за: 04:22 мин.
Доц. Ангел Кунчев подаде оставка като главен държавен...
Чете се за: 04:15 мин.
Атанас Пеканов: Целта е да усвоим над 95% от средствата...
Чете се за: 07:00 мин.
Сериозен спад на река Дунав бе отчетен при Свищов
Чете се за: 01:05 мин.
Откриха дрон на плаж във Варна (СНИМКИ)
Чете се за: 01:37 мин.
Депутатите се събират за първото си заседание след...
Чете се за: 01:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Пътници опитаха да пренесат 64 пъти повече цигари в багажа си на летище "Васил Левски"

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Запази

Причината - голямата ценова разлика между България и Великобритания

Пътници опитаха да пренесат 64 пъти повече цигари в багажа си на летище "Васил Левски"
Слушай новината

Пътници опитаха да пренесат 64 пъти повече цигари в багажа си на летище "Васил Левски - София". Количествата са открити при акция срещу нелегалния пренос на тютюневи изделия и след анализ на риска, съобщиха от Агенция "Митници".

При проверка на ръчния багаж на шест лица, пътуващи с полет за Лондон, са открити общо 77 200 къса цигари от различни марки и 5 кг тютюн за пушене, повечето с надписи „For Duty Free Sale Only“.

Всяко от установените лица е пренасяло средно по над 640 кутии цигари, което е 64 пъти над позволения лимит за пренос на цигарите и поне три пъти повече от лимита за тютюн за пушене, действащ както в България, така и в Обединеното кралство.

Мотив за пренасянето на такива количества тютюневи изделия е голямата ценова разлика между България и Великобритания.

Тютюневите изделия са задържани, а на лицата ще бъдат съставени актове по Закона за митниците.

При пренос на цигари в багажа трябва да се съобразяваме с най-ниския лимит по маршрута си, припомнят от Агенция "Митници". От България към трети страни може да се изнасят акцизни стоки в личния багаж, в количества за лична употреба, които нямат „търговски характер“ (т.е. не са в големи количества) и които не попадат в условията на забрана или ограничение.

След 1 януари 2021 г., при пристигане в Англия, Шотландия и Уелс, пътниците над 17 години имат право да внасят тютюневи изделия и изделия за пушене, съдържащи се в личния им багаж, без за това да трябва да заплащат данъци и такси, в следните максимални количества: 200 къса цигари, или 100 пурети, или 50 пури, или 250 грама тютюн или 200 пълнители за електронни цигари.

В случай, че се внасят различни видове изделия за пушене, общият им сбор не следва да надвишава 100%, преизчислено към съответните квоти.

Проверките за спазване на митническото законодателство при пресичане на външните граници на ЕС с всякакъв вид транспорт ще продължат, като на контрол се подлагат и пътници, които напускат територията на Съюза.



#64 пъти повече #Задържани цигари #"Летище София" #Великобритания

Последвайте ни

ТОП 24

Проливни дъждове и в сряда
1
Проливни дъждове и в сряда
Почина световната звезда Доли Партън
2
Почина световната звезда Доли Партън
Издирват 7-годишно дете, изчезнало в морето край Созопол
3
Издирват 7-годишно дете, изчезнало в морето край Созопол
Откриха тялото на 7-годишното дете, изчезнало в морето край Созопол
4
Откриха тялото на 7-годишното дете, изчезнало в морето край Созопол
Полицията в Словакия предотврати палеж на фабрика за дронове: Задържани са трима заподозрени
5
Полицията в Словакия предотврати палеж на фабрика за дронове:...
България стартира с разгром в евроквалификациите по волейбол до 20 години
6
България стартира с разгром в евроквалификациите по волейбол до 20...

Най-четени

Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
1
Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
2
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за проследяване
3
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за...
Руски самолет прелетя тази вечер през въздушното пространство на България
4
Руски самолет прелетя тази вечер през въздушното пространство на...
ДАНС, КРС и СДВР неутрализираха мощен GPS заглушител в София
5
ДАНС, КРС и СДВР неутрализираха мощен GPS заглушител в София
Проливни дъждове и в сряда
6
Проливни дъждове и в сряда

Още от: Криминално

Окръжният съд в Пловдив гледа мерките на тримата обвиняеми от „Кръв и чест“
Окръжният съд в Пловдив гледа мерките на тримата обвиняеми от „Кръв и чест“
МВР: Продължава работата по случая с откритата мощна техника за GPS заглушаване в София МВР: Продължава работата по случая с откритата мощна техника за GPS заглушаване в София
12845
Чете се за: 01:27 мин.
Шест автомобила горяха в Пловдив през нощта Шест автомобила горяха в Пловдив през нощта
7502
Чете се за: 00:42 мин.
Заплашвали с пистолети по видеовръзка: Разкрита схема за измислени дългове Заплашвали с пистолети по видеовръзка: Разкрита схема за измислени дългове
Чете се за: 03:20 мин.
Разбиха схема за изнудване: Двама младежи заплашвали хора с оръжия заради измислени дългове Разбиха схема за изнудване: Двама младежи заплашвали хора с оръжия заради измислени дългове
Чете се за: 02:17 мин.
Съдът в Пловдив остави в ареста бившия полицай, обвинен за убийството на млад мъж в Съединение Съдът в Пловдив остави в ареста бившия полицай, обвинен за убийството на млад мъж в Съединение
7834
Чете се за: 03:37 мин.

Водещи новини

Димитър Стоянов: Изплувалите дронове по Черноморието не са опасни
Димитър Стоянов: Изплувалите дронове по Черноморието не са опасни
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по разрушаването на системата на РЗИ, заяви доц. Ангел Кунчев Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по разрушаването на системата на РЗИ, заяви доц. Ангел Кунчев
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
АЕЦ "Козлодуй" намали мощността на пети блок до 850 мегавата АЕЦ "Козлодуй" намали мощността на пети блок до 850 мегавата
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Откриха тялото на 7-годишното дете, изчезнало в морето край Созопол Откриха тялото на 7-годишното дете, изчезнало в морето край Созопол
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Новият парламентарен сезон - какви са заявките на управляващите и...
Чете се за: 05:17 мин.
У нас
На фокус в парламента: Обсъждат ключови решения за модернизацията...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
След смъртта на Доли Партън: Милиони потънаха в скръб
Чете се за: 02:55 мин.
По света
Рубио: Без нови удари по Иран - засега
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ