Пътници опитаха да пренесат 64 пъти повече цигари в багажа си на летище "Васил Левски - София". Количествата са открити при акция срещу нелегалния пренос на тютюневи изделия и след анализ на риска, съобщиха от Агенция "Митници".

При проверка на ръчния багаж на шест лица, пътуващи с полет за Лондон, са открити общо 77 200 къса цигари от различни марки и 5 кг тютюн за пушене, повечето с надписи „For Duty Free Sale Only“.

Всяко от установените лица е пренасяло средно по над 640 кутии цигари, което е 64 пъти над позволения лимит за пренос на цигарите и поне три пъти повече от лимита за тютюн за пушене, действащ както в България, така и в Обединеното кралство.

Мотив за пренасянето на такива количества тютюневи изделия е голямата ценова разлика между България и Великобритания.

Тютюневите изделия са задържани, а на лицата ще бъдат съставени актове по Закона за митниците.

При пренос на цигари в багажа трябва да се съобразяваме с най-ниския лимит по маршрута си, припомнят от Агенция "Митници". От България към трети страни може да се изнасят акцизни стоки в личния багаж, в количества за лична употреба, които нямат „търговски характер“ (т.е. не са в големи количества) и които не попадат в условията на забрана или ограничение.

След 1 януари 2021 г., при пристигане в Англия, Шотландия и Уелс, пътниците над 17 години имат право да внасят тютюневи изделия и изделия за пушене, съдържащи се в личния им багаж, без за това да трябва да заплащат данъци и такси, в следните максимални количества: 200 къса цигари, или 100 пурети, или 50 пури, или 250 грама тютюн или 200 пълнители за електронни цигари.

В случай, че се внасят различни видове изделия за пушене, общият им сбор не следва да надвишава 100%, преизчислено към съответните квоти.

Проверките за спазване на митническото законодателство при пресичане на външните граници на ЕС с всякакъв вид транспорт ще продължат, като на контрол се подлагат и пътници, които напускат територията на Съюза.





