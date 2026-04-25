Пегула се завърна в Мадрид с победа

Петата поставена в схемата на турнира от сериите WTA 1000 в Мадрид Джесика Пегула от САЩ се класираха за третия кръг на надпреварата.

Американката се наложи над Кейти Боултер от Великобритания с 6:4, 6:4. Срещата продължи 1:37 часа.

В следващия кръг Пегула ще играе с украинката Марта Костюк, която елиминира представителката на Казахстан – Юлия Путинцева след 6:1, 6:3.

Кейти МакНали от САЩ преодоля поставената под номер 10 Виктория Мбоко от Канада след 6:4, 6:1.