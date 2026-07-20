Пеп Гуардиола е голямата цел на Италия след провала с Мондиал 2026

Хосеп Гуардиола е основният фаворит да поеме националния отбор на Италия, след като представители на Италианската футболна федерация са провели среща с испанския специалист в Барселона, съобщава Sky Sport.

По информация на медията техническият директор Паоло Малдини и неговият съветник Леонардо са разговаряли с наставника през изминалия уикенд в опит да го убедят да застане начело на "Скуадра адзура“. Сред останалите варианти за поста са световният шампион с Италия Андреа Пирло и бившият селекционер Роберто Манчини.

Президентът на Италианската футболна федерация Джовани Малаго потвърди, че разговорите са в напреднала фаза и скоро ще има окончателно решение.

"Водим разговори, за да уточним подробностите. Още няколко дни търпение и ще разберете всичко“, заяви Малаго.

Според Gazzetta dello Sport именно Гуардиола е кандидат №1 за поста след сериозните промени в италианския футбол. Те бяха предприети след провала на националния тим да се класира за трето поредно Световно първенство.

След неуспешната квалификационна кампания Дженаро Гатузо подаде оставка като селекционер, а президентът на федерацията Габриеле Гравина и ръководителят на делегацията Джанлуиджи Буфон също се оттеглиха от постовете си. На 11 юли легендата Паоло Малдини беше назначен за технически директор и получи задачата да изгради новото спортно ръководство на италианския национален отбор.