Пер-Матиас Хьогмо: Ще бъде битка на различни стилове срещу Селта

Треньорът на Лудогорец се надява с общи усилия отборът да излезе от неблагоприятната ситуация, в която се намира в момента. 

Пер-Матиас Хьогмо
Снимка: БГНЕС
Треньорът на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо говори на официалната пресконференция преди домакинския мач с испанския Селта Виго в Лига Европа. Норвежецът се надява с общи усилия отборът да излезе от неблагоприятната ситуация, в която се намира в момента.

„Страхотно е да бъда тук на стадиона за първи път, да съм част от този клуб. Това е моят пети ден тук, срещнах страхотни футболисти и персонал. Ще бъде битка на различни стилове, Лудогорец притежава добри играчи с различна футболна култура. Работим, за да развиваме отбора и да подобряваме състоянието му. Изправяме се срещу много добър отбор. От една гледна точка, типично испански отбор – относно качествата на играчите - ротацията. Също така се работи индивидуално в ситуациите един на един и за атаката. Винаги може да говорим и за структурата, в международния футбол стават все по-важни единоборствата един на един. Трябва да имаме фокус по време на мача. Нямам търпение да се изправя с играчите за този мач. Добре е да играеш с добър противник, с такива качества, това ще даде добра подготовка за нещата, които ни предстоят“, бяха първите думи на Хьогмо.

„Трябва да използваш всеки ден, за да израстваш – индивидуално и като отбор. Да се върнат контузените играчи отново на терен, да бъдат всички в най-доброто си състояние, за нас шампионатът е изключително важен. Искаме да се фокусираме върху всеки един мач. Когато играем в Европа, искаме да покажем най-добрите си страни“, увери той.

„Когато печелиш в поредни години и толкова много, е важно да не влизаш в зоната си на комфорт. Това, което виждам – защо клубът е толкова успешен, виждам всички – от собственици, през директори, до персонал и играчи – те искат да се подобрят. Но най-важното във футбола е да имаш най-добрата култура на тренировки. Всеки ден трябва да идваме на работа и да правим разликата. Заедно ще се вдигнем“, смята норвежкият специалист.

„Играчите са професионалисти, аз виждам как прекарахме няколко много добри дни заедно. Вчера имахме тиймбилдинг, беше с различни групи, предизвикахме всеки един – какво може да направим в кратък и дълъг период. Винаги е вдъхновяващо да играеш в Европа, много футболисти и отбори искат да са на това ниво. Очаквам играчите да дадат най-доброто от себе си – както в Европа, така и в шампионата“.

„Не познавам Йонес Ел-Абделауи, но има шведски играчи, които познавам (б. а. – Карл Старфелт и Вилиот Сведберг). За мен е удоволствие да съм тук, в този прекрасен град, с тази прекрасна природа. За човек, израснал в Северна Норвегия, това е перфектно. Мотивиращо е да дойда в този клуб. Гледам напред за всеки един ден, който ще прекарам на работа“, завърши Пер-Матиас Хьогмо.

