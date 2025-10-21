Перник е домакин на републикански турнир по шахмат до 20 г.

В Двореца на културата в Перник започна републикански турнир по шахмат - държавното индивидуално първенство за младежи и девойки до 20 години.

„Преди две години създадохме шахматен клуб „Кракра Пернишки“ и оттогава сме организирали над 20 детски турнира. Това е първият ни голям турнир на републиканско ниво. Федерацията по шахмат ни гласува доверие и вярвам, че Перник, както някога, когато беше известен като столица на шахмата благодарение на „Мини Перник“, отново ще се възроди. Това няма как да не даде тласък на този спорт в града“, сподели председателят на клуба Георги Чернев.

В надпреварата участват представители на шест клуба от цялата страна.

„Някои от тях имат много силни състезатели и ще се борят за титлата, но при момичетата имаме реален шанс за медал – второ или трето място. При момчетата засега не очаквам отличия, но те трупат ценен опит“, поясни Чернев.

В турнира се състезават над 30 участници. Надпреварата включва три формата - класически шах (90 минути на състезател), рапид (10 минути на състезател) и блиц (5 минути на състезател), като официалното закриване ще се състои в неделя по обяд. Купите и медалите са осигурени от Българската федерация по шахмат 2022.

Подобни прояви са се организирали в Перник и в миналото, когато председател на Българската федерация по шахмат е бил Стефан Сергиев - шампион и дългогодишен деятел, който догодина ще навърши 80 години.

„Планираме през следващата година да организираме турнир, посветен на неговия юбилей, и да поканим негови колеги от онова поколение“, съобщи още Георги Чернев.

Той допълни, че интересът към шахмата в Перник расте. Само в Основно училище „Св. Иван Рилски“ през последните две седмици са се записали 40 нови деца.

„Убеден съм, че успехите за младите пернишки шахматисти тепърва предстоят“, заяви председателят на ШК „Кракра Пернишки“.