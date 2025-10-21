БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ГЕРБ и ИТН поставиха въпроса за ротационно...
Чете се за: 00:37 мин.
Никола Саркози влезе в затвора: Ще излежава 5-годишна...
Чете се за: 01:07 мин.
Нападнаха бивш зам. градски прокурор на София, в...
Чете се за: 02:37 мин.
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
Чете се за: 01:45 мин.
Президентът Радев: Управляващите са в парализа
Чете се за: 03:30 мин.
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си,...
Чете се за: 01:07 мин.
СДВР ще настоява за поставяне на металдетектори в моловете
Чете се за: 05:02 мин.
Стабилен ли е кабинетът - Съветът за съвместно управление...
Чете се за: 00:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Перник е домакин на републикански турнир по шахмат до 20 г.

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:30 мин.
Спорт
Запази

В надпреварата участват представители на шест клуба от цялата страна.

Перник е домакин на републикански турнир по шахмат до 20 г.
Снимка: БТА
Слушай новината

В Двореца на културата в Перник започна републикански турнир по шахмат - държавното индивидуално първенство за младежи и девойки до 20 години.

„Преди две години създадохме шахматен клуб „Кракра Пернишки“ и оттогава сме организирали над 20 детски турнира. Това е първият ни голям турнир на републиканско ниво. Федерацията по шахмат ни гласува доверие и вярвам, че Перник, както някога, когато беше известен като столица на шахмата благодарение на „Мини Перник“, отново ще се възроди. Това няма как да не даде тласък на този спорт в града“, сподели председателят на клуба Георги Чернев.

В надпреварата участват представители на шест клуба от цялата страна.

„Някои от тях имат много силни състезатели и ще се борят за титлата, но при момичетата имаме реален шанс за медал – второ или трето място. При момчетата засега не очаквам отличия, но те трупат ценен опит“, поясни Чернев.

В турнира се състезават над 30 участници. Надпреварата включва три формата - класически шах (90 минути на състезател), рапид (10 минути на състезател) и блиц (5 минути на състезател), като официалното закриване ще се състои в неделя по обяд. Купите и медалите са осигурени от Българската федерация по шахмат 2022.

Подобни прояви са се организирали в Перник и в миналото, когато председател на Българската федерация по шахмат е бил Стефан Сергиев - шампион и дългогодишен деятел, който догодина ще навърши 80 години.

„Планираме през следващата година да организираме турнир, посветен на неговия юбилей, и да поканим негови колеги от онова поколение“, съобщи още Георги Чернев.

Той допълни, че интересът към шахмата в Перник расте. Само в Основно училище „Св. Иван Рилски“ през последните две седмици са се записали 40 нови деца.

„Убеден съм, че успехите за младите пернишки шахматисти тепърва предстоят“, заяви председателят на ШК „Кракра Пернишки“.

#Държавно индивидуално първенство по шахмат до 20 г. в Перник

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
1
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
2
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
Ден преди да влезе в затвора: Бившият френски президент Саркози се срещна с Макрон
3
Ден преди да влезе в затвора: Бившият френски президент Саркози се...
Близки на убитото момче в столичен мол протестираха пред СДВР
4
Близки на убитото момче в столичен мол протестираха пред СДВР
Проф. Николай Габровски е Лекар на 2025 година
5
Проф. Николай Габровски е Лекар на 2025 година
Испания предлага на ЕС: Да се прекрати смяната на часовото време от 2026 г.
6
Испания предлага на ЕС: Да се прекрати смяната на часовото време от...

Най-четени

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
2
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
3
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
24-годишна жена загина при катастрофа
4
24-годишна жена загина при катастрофа
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
5
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
6
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа

Още от: Още

Валентина Георгиева се контузи по време на изпълнението си на прескок на световното в Джакарта
Валентина Георгиева се контузи по време на изпълнението си на прескок на световното в Джакарта
Историческо за България - първи турнир по падел от календара на Международната федерация се проведе в София Историческо за България - първи турнир по падел от календара на Международната федерация се проведе в София
Чете се за: 03:25 мин.
Спортни новини 21.10.2025 г., 12:25 ч. Спортни новини 21.10.2025 г., 12:25 ч.
Оклахома Сити отбеляза 1000 дни до Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г. Оклахома Сити отбеляза 1000 дни до Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г.
Чете се за: 03:07 мин.
Гергин Ангелов: В България имаме условия да развиваме състезатели по пикълбол Гергин Ангелов: В България имаме условия да развиваме състезатели по пикълбол
Чете се за: 03:15 мин.
Спортни новини 21.10.2025 г., 06:30 ч. Спортни новини 21.10.2025 г., 06:30 ч.

Водещи новини

Власт на ротация: Мнозинството търси нова формула за управление и стабилност
Власт на ротация: Мнозинството търси нова формула за управление и...
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Жестокото убийство в Бургаско: Извършителят е заловен след близо 5 часа издирване Жестокото убийство в Бургаско: Извършителят е заловен след близо 5 часа издирване
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Атака срещу магистрат: Пребиха бившия зам. градски прокурор на София Иво Илиев с чук пред гаража му Атака срещу магистрат: Пребиха бившия зам. градски прокурор на София Иво Илиев с чук пред гаража му
Чете се за: 05:25 мин.
У нас
Саркози в затвора: С 10 снимки и три книги, една от които "Граф Монте Кристо" Саркози в затвора: С 10 снимки и три книги, една от които "Граф Монте Кристо"
Чете се за: 04:35 мин.
По света
МВР може да осигури присъствие в моловете, за да гарантира...
Чете се за: 02:25 мин.
Сигурност и правосъдие
Гледат мярката на 15-годишния, убил с нож свой връстник в столичен мол
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
Работи се по всички версии за случая с намушканото в столично...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Украйна и лидери на ЕС с обща декларация: Замразяване на бойните...
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ