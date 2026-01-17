Перник се превърна в сцена на маски и звънци – започна „Сурва 2026“



Фестивалните дефилета на „Сурва 2026“ вече започнаха. Още от сутринта Перник е огласен от звънци, а кукери, бабугери и сурвакари с внушителни маски и тежки костюми гонят злото по улиците на града.

Днес се представят международните групи. В първото маскарадно дефиле участват над 50 кукерски и сурвакарски групи от цяла България, както и повече от 20 чуждестранни състава.

Заради рекордния брой участници тази година фестивалът се провежда в два поредни уикенда. Така посетителите могат да усетят атмосферата на „Сурва“ днес и утре, както и на 24 и 25 януари.

Участниците показват сцени от живота в миналото – работа на полето, раждане, борба със злото и надежда за плодородна година.

Фестивалът събира и групи от чужбина, които представят свои ритуали за прогонване на злите духове и за посрещане на доброто.

В дефилетата се включват и млади кукери, които продължават традицията въпреки тежките костюми.

Заради събитието има временни промени в движението и засилено полицейско присъствие. Организаторите препоръчват използването на допълнителните влакове до Перник.

По време на фестивала посетителите могат да разгледат работилницата за маски, а вечерта програмата продължава с концерт на Любо Киров.