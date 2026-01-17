БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Българският дипломат Николай Младенов вече е върховен...
Чете се за: 04:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Перник се превърна в сцена на маски и звънци – започна „Сурва 2026“

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:32 мин.
Деца
Запази
перник заживява магията маскарадните игри започна сурва 2026
Слушай новината


Фестивалните дефилета на „Сурва 2026“ вече започнаха. Още от сутринта Перник е огласен от звънци, а кукери, бабугери и сурвакари с внушителни маски и тежки костюми гонят злото по улиците на града.

Днес се представят международните групи. В първото маскарадно дефиле участват над 50 кукерски и сурвакарски групи от цяла България, както и повече от 20 чуждестранни състава.

Заради рекордния брой участници тази година фестивалът се провежда в два поредни уикенда. Така посетителите могат да усетят атмосферата на „Сурва“ днес и утре, както и на 24 и 25 януари.

Участниците показват сцени от живота в миналото – работа на полето, раждане, борба със злото и надежда за плодородна година.

Фестивалът събира и групи от чужбина, които представят свои ритуали за прогонване на злите духове и за посрещане на доброто.

В дефилетата се включват и млади кукери, които продължават традицията въпреки тежките костюми.

Заради събитието има временни промени в движението и засилено полицейско присъствие. Организаторите препоръчват използването на допълнителните влакове до Перник.

По време на фестивала посетителите могат да разгледат работилницата за маски, а вечерта програмата продължава с концерт на Любо Киров.

Последвайте ни

ТОП 24

От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
1
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
2
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
Маскирани нападатели обраха над 80 000 евро от инкасо в Ихтиман
3
Маскирани нападатели обраха над 80 000 евро от инкасо в Ихтиман
Двама загинаха при катастрофа на главния път София - Варна
4
Двама загинаха при катастрофа на главния път София - Варна
Ограничено е движението по Е-79 в началото на околовръстния път в Монтана
5
Ограничено е движението по Е-79 в началото на околовръстния път в...
Катастрофа блокира движението по Е-79 между Враца и Мездра
6
Катастрофа блокира движението по Е-79 между Враца и Мездра

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
2
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
3
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени ядра от планините
4
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени...
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
5
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
6
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...

Още от: У нас

Откраднати антики се завърнаха в музея в Разград
Откраднати антики се завърнаха в музея в Разград
Ново пиано за мечтите на младите музиканти в Бургас Ново пиано за мечтите на младите музиканти в Бургас
Чете се за: 00:52 мин.
Празнуваме Антоновден! Празнуваме Антоновден!
Чете се за: 01:10 мин.
Урок по родолюбие далеч от България – деца в Англия учат за Васил Левски Урок по родолюбие далеч от България – деца в Англия учат за Васил Левски
Чете се за: 00:22 мин.
Интернет се превръща в рисково място за все повече деца Интернет се превръща в рисково място за все повече деца
Чете се за: 00:42 мин.
В основно училище в село Труд е открит модерен STEM център В основно училище в село Труд е открит модерен STEM център
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Удължава се срокът на забраната за износ на някои инсулини и антибиотици Удължава се срокът на забраната за износ на някои инсулини и антибиотици
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Българският дипломат Николай Младенов вече е върховен представител за Газа Българският дипломат Николай Младенов вече е върховен представител за Газа
Чете се за: 04:17 мин.
По света
Касите на БНБ отново работят извънредно днес Касите на БНБ отново работят извънредно днес
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Фалшиво евро засякоха в търговската мрежа в Монтана
Чете се за: 00:47 мин.
Криминално
Около 50 сгради в Киев все още са без ток и отопление
Чете се за: 01:52 мин.
По света
Лидерите на ЕС и Меркосур подписват историческо споразумение в...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
"Сурва 2026" – какви изненади очакват жителите и...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ