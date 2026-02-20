Поклон, Апостоле! Отбелязахме 153 години от гибелта на Васил Левски

В цялата страна отбелязахме 153 години от гибелта на Васил Левски.

Стотици хора се събраха пред паметника на Апостола в София, за да сведат глава, да поднесат цветя и да отдадат почит на делото му.

Възпоменателната церемония в столицата премина с военни почести и присъствието на държавни представители и граждани.

В родния град на Левски – Карлово, годишнината беше почетена с литургия, шествие и събития, посветени на живота и идеалите на Апостола на свободата.

153 години по-късно Левски остава символ на смелост, честност и свобода, а делото му продължава да обединява поколения българи.