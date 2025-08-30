Пет българки са сред най-добрите в индивидуалните класации на европейския шампионат в Истанбул

Българският национален отбор по баскетбол за момичета до 16 години финишира повече от подобаващо своето участие на европейското първенство в Истанбул, Дивизия Б. Съставът на Лилия Георгиева завоюва сребро и по този начин си проправи път към елита за тази възраст, където ще играе догодина. Страхотното представяне на българския тим бе затвърдено от Катрина Бозова, Деяна Станиславова, Габриела Коцева, Девора Тенева и Фатме Кичукова, които попаднаха в Топ 10 на най-добрите в индивидуалните класации.

Бозова остави немалка следа в хода на шампионата в южната ни съседка. Баскетболистката на Рилски спортист финишира на върха по асистенции, като раздели първото място с Ефтимия Фустери от Гърция. Гардът приключи с по 6.6 завършващи подавания за 7 мача. Тя добави на сметката си по 11.7 точки и 5.1 борби.

Станиславова също може да е доволна от своето представяне. Талантът на Локомотив София намери място в Идеалната петица на турнира, но остави добри впечатления и в част от индивидуалните класации. Крилото се нареди на четвъртото място при откраднатите топки с по 4.4, а при най-полезната е шеста с КПД от 19.0. Освен това тя зае и четвърто място при стрелбата от игра с успеваемост 49.4%, а от средна дистанция е втора с по 61.2%. На нейната сметка личат още по 14.7 точки, 6.9 борби, 2.7 асистенции.

Коцева е третата състезателка, която попадна сред най-добрите в една от категориите. Баскетболистката на Шампион 2006 финишира на десета позиция с при стрелбата от далечно разстояние с по 31.4%. Гардът има по 11.6 точки, 3.6 борби и 3.4 асистенции за 7 срещи.

От своя страна Тенева последва примера на своята съотборничка от далечна дистанция. Състезателката на Берое Стара Загора е девета по този показател с 32.0%. Гардът завърши с по 7.9 точки, 2.9 овладени под двата ринга топки 1.0 завършващо подаване за 7 двубоя.

Кичукова приключи успешния край на българското участие при стрелбата от линията за изпълнение на наказателни удари. Една от основните фигури на Пирин Гоце Делчев е седма със 73.9%. Гардът се отчете по 8.3 точки, 2.7 овладени под двата коша топки и 1.9 завършващи паса за 7 мача.