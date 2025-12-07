БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
НОИ одобри проекта за бюджет на ДОО за 2026 г.
Чете се за: 00:57 мин.
Доставят храна на екипажа на танкера "Кайрос",...
Чете се за: 02:47 мин.
Огромно свлачище затвори прохода Троян - Кърнаре в двете...
Чете се за: 00:27 мин.
Наталия Киселова: Въпросът за оставката е част от общия...
Чете се за: 02:07 мин.
Трети ден танкерът "Кайрос" остава блокиран...
Чете се за: 00:52 мин.
Има ли наводнени пътища след интензивните валежи в Бургаско?
Чете се за: 02:05 мин.

Пет машини разчистват свлачището на прохода Троян - Кърнаре

Репортер: Станислава Христозова
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Обилните дъждове са причина за свлечената земна и скална маса

пет машини разчистват свлачището прохода троян кърнаре
Продължава разчистването на свлечената скална и земна маса на прохода Троян - Кърнаре при 117-ия км, съобщиха от АПИ. На място са и служители на Областно пътно управление - Пловдив, които подпомагат разчистването на пътното платно в участъка след Кърнаре в посока Троян за по-бързото възстановяване на движението през Троянския проход. Работи се с пълна мобилизация, като на терен са 5 машини. Причина за свлечената земна маса на пътното платно са обилните валежи от последното денонощие, съобщи Агенция пътна инфраструктура.

Преминаването през Троянския проход ще бъде възстановено веднага след разчистване на платното и осигуряване на безопасно преминаване през отсечката.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

