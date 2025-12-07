Пет машини разчистват свлачището на прохода Троян - Кърнаре

Продължава разчистването на свлечената скална и земна маса на прохода Троян - Кърнаре при 117-ия км, съобщиха от АПИ. На място са и служители на Областно пътно управление - Пловдив, които подпомагат разчистването на пътното платно в участъка след Кърнаре в посока Троян за по-бързото възстановяване на движението през Троянския проход. Работи се с пълна мобилизация, като на терен са 5 машини. Причина за свлечената земна маса на пътното платно са обилните валежи от последното денонощие, съобщи Агенция пътна инфраструктура.

Преминаването през Троянския проход ще бъде възстановено веднага след разчистване на платното и осигуряване на безопасно преминаване през отсечката.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.