Пет медала за България от турнир по бадминтон за юноши и девойки в Тренчин (Словакия)

Българските национали спечелиха два златни и три сребърни медала на международния турнир по бадминтон за юноши и девойки до 19 години в Тренчин (Словакия).

Водачите в схемата Георги Рупцов и Елена Попиванова, поставените под номер 1 в схемата, станаха шампиони на смесени двойки, след като на финала победиха представителите на домакините Шарлота Халова и Давид Антонио Кожинка след обрат с 18:21, 21:14, 23:21.

Елена Попиванова стана вицешампионка на единично. В спора за трофея тя отстъпи пред водачката Сана Герман (Швейцария) с 10:21, 20:22. Националката изигра четири мача днес на полуфиналите и на финалите на надпреварата.

Георги Рупцов и Стилиян Нановски са втори на двойки юноши, след като на финала загубиха от поляците Томаш Копердовски и Якуб Сидон с 13:21, 10:21.