Пет златни медала за България на световното първенство по въздушна акробатика

В дебютното си участие на световното първенство по въздушна акробатика българският национален отбор се нареди на второ място в комплексното класиране по медали.

На първенството в Анталия, Турция, българските момичета завоюваха пет златни, пет сребърни и един бронзов медал.

Абсолютни световни шампиони са Миряна Калмикова, Йоана Величкова, Рада Витанова и Калина Дойчинова. При най-малките ни надежди със злато се окичиха Алиса Мелниченко, Мия Петрикова, Елизавета Лемеха, Каролина Замула.

Българските представители впечатлиха журито с изключителна техника, синхрон и артистичност, като донесоха заслужено признание за страната ни още при първото ѝ участие на световната сцена в този бързо развиващ се спорт.