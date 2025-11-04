Пет златни медала за България на световното първенство по въздушна акробатика

Българските момичета добавиха още пет сребърни и едно бронзово отличие.
В дебютното си участие на световното първенство по въздушна акробатика българският национален отбор се нареди на второ място в комплексното класиране по медали.
На първенството в Анталия, Турция, българските момичета завоюваха пет златни, пет сребърни и един бронзов медал.
Абсолютни световни шампиони са Миряна Калмикова, Йоана Величкова, Рада Витанова и Калина Дойчинова. При най-малките ни надежди със злато се окичиха Алиса Мелниченко, Мия Петрикова, Елизавета Лемеха, Каролина Замула.
Българските представители впечатлиха журито с изключителна техника, синхрон и артистичност, като донесоха заслужено признание за страната ни още при първото ѝ участие на световната сцена в този бързо развиващ се спорт.
„Това е само началото. Българските деца показаха, че с талант, труд и любов към въздушната акробатика могат да достигнат до най-високите върхове“, сподели Кремена Антонова - председател на Българска федерация по въздушна акробатика.