БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
НА ЖИВО: Мигранти от Китай бяха задържани на ГКПП...
Чете се за: 00:47 мин.
Почина бившият вицепрезидент на САЩ Дик Чейни
Чете се за: 00:35 мин.
Скача таксата за издаване на лична карта
Чете се за: 01:37 мин.
"България на прага на еврозоната" - конференция...
Чете се за: 11:07 мин.
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги...
Чете се за: 06:30 мин.
Пускат поетапно парното в София
Чете се за: 00:37 мин.
Заседание на Комисията по бюджет и финанси към...
Чете се за: 01:32 мин.
"България на прага на еврозоната" - конференция...
Чете се за: 00:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Пет златни медала за България на световното първенство по въздушна акробатика

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
Спорт
Запази

Българските момичета добавиха още пет сребърни и едно бронзово отличие.

Български национален отбор по въздушна акробатика
Слушай новината

В дебютното си участие на световното първенство по въздушна акробатика българският национален отбор се нареди на второ място в комплексното класиране по медали.

На първенството в Анталия, Турция, българските момичета завоюваха пет златни, пет сребърни и един бронзов медал.

Абсолютни световни шампиони са Миряна Калмикова, Йоана Величкова, Рада Витанова и Калина Дойчинова. При най-малките ни надежди със злато се окичиха Алиса Мелниченко, Мия Петрикова, Елизавета Лемеха, Каролина Замула.

Българските представители впечатлиха журито с изключителна техника, синхрон и артистичност, като донесоха заслужено признание за страната ни още при първото ѝ участие на световната сцена в този бързо развиващ се спорт.

„Това е само началото. Българските деца показаха, че с талант, труд и любов към въздушната акробатика могат да достигнат до най-високите върхове“, сподели Кремена Антонова - председател на Българска федерация по въздушна акробатика.

#Световно първенство по въздушна акробатика в Анталия #Български национален отбор по въздушна акробатика #въздушна акробатика

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Започнала е процедура по отмяна на смъртния акт на намерения изчезнал мъж в Пирин
2
Започнала е процедура по отмяна на смъртния акт на намерения...
"Всичко се клати, ще ни паднат къщите": Божурище на протест - искат мерки срещу трафика на тирове
3
"Всичко се клати, ще ни паднат къщите": Божурище на...
Бюджет 2026: Първият в евро, с рекордни приходи и разходи
4
Бюджет 2026: Първият в евро, с рекордни приходи и разходи
2 години след като Хърватия прие единната валута: Какъв е животът с евро
5
2 години след като Хърватия прие единната валута: Какъв е животът с...
Скача таксата за издаване на лична карта
6
Скача таксата за издаване на лична карта

Най-четени

Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
1
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал "Враждебна"
2
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал...
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
3
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
Напусна ни Иван Тенев
4
Напусна ни Иван Тенев
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
5
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"
6
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"

Още от: Още

България е заплашена да изгуби право на участие в международните турнири по шах
България е заплашена да изгуби право на участие в международните турнири по шах
Спортни новини 04.11.2025 г., 12:30 ч. Спортни новини 04.11.2025 г., 12:30 ч.
Община Банско ще бъде домакин на семинар за спорта срещу агресията Община Банско ще бъде домакин на семинар за спорта срещу агресията
Чете се за: 01:55 мин.
Спортни новини 04.11.2025 г., 06:30 ч. Спортни новини 04.11.2025 г., 06:30 ч.
Жените в спорта в Царство България в предаването "История.BG" Жените в спорта в Царство България в предаването "История.BG"
Чете се за: 00:40 мин.
Спортни новини 03.11.2025 г., 20:50 ч. Спортни новини 03.11.2025 г., 20:50 ч.

Водещи новини

НА ЖИВО: Мигранти от Китай бяха задържани на ГКПП "Кулата"
НА ЖИВО: Мигранти от Китай бяха задържани на ГКПП "Кулата"
Чете се за: 00:47 мин.
Криминално
"България на прага на еврозоната" - конференция на високо ниво "България на прага на еврозоната" - конференция на високо ниво
Чете се за: 11:07 мин.
У нас
Дейвид Бекъм получи рицарско звание Дейвид Бекъм получи рицарско звание
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Почина бившият вицепрезидент на САЩ Дик Чейни Почина бившият вицепрезидент на САЩ Дик Чейни
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Българските евромонети - къде и как се секат?
Чете се за: 06:05 мин.
У нас
Скандал с изтезания на задържани палестинци: Повдигнаха обвинения...
Чете се за: 02:42 мин.
По света
Мюмюн Искендер остава кмет на Минерални бани
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Ню Йорк избира нов кмет: Кои са основните кандидати и кого подкрепя...
Чете се за: 03:27 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ