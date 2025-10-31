БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ЗАПАЗЕНИ

Петър Дилов: Няма недостиг на гориво в България

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
петър дилов недостиг гориво българия
Слушай новината

Петър Дилов, министър на икономиката и индустрията, коментира влизането на концерна "Райнметал" в България.

"Действително многозначителна геостратегическа крачка и то в правилната посока. Сключването на договора за построяването на двата завода е едва първата стъпка в това стратегическо партньорство. Освен новите работни места, очакваните печалби от 50 млн. евро на година, за нас беше необходимо да осигурим на първо място непрекъсваемост на процесите. Това ще помогне и на други сектори в икономиката, като например металургията", каза Петър Дилов.

Министърът говори и за приноса на президента Румен Радев за сключването на сделката.

"Всяка подкрепа е добре дошла, особено когато говорим за такива стратегически инвестиции в размер на 1 млрд. евро".

Петър Дилов отговори дали днешното решение на парламента да се спре износът на дизел и авиационно гориво е сигнал за проблем и недостиг на гориво в държавата.

"Това не означава, че има проблем. Това означава, че приоритет за нас е местният пазар. Няма недостиг на гориво в България. И това може да се провери лесно по цените. Имаме горива за месеци напред".

Според Дилов влизането в еврозоната трябва да бъде повод за оптимизъм.

"Присъединяването на България към еврозоната е стратегически процес, който трябва да бъде посрещнат с оптимизъм, а не със страх. Защото от какво се страхуваме? От по-високи доходи, по-висок размер на преките чуждестранни инвестиции или от по-малко разходи за бизнеса. Държавата и регулаторните органи са си на мястото. Със Закона за приемане на еврото бяха много ясно уточнени какви са правомощията, както на КЗП, така и на НАП. Освен това, беше дадена пълна прозрачност. На дневна база се публикуват абсолютно всички цени на стоките от голямата потребителска кощница. По отношение ръста на цените, те не са свързани с еврото. В Министерството на икономиката следим на седмична база 30 фактора, които влияят върху цените на производството. И това, което наблюдаваме, е едно стабилизиране. Истината е, че имаме ръст 13,7% на работните заплати. Ръст, който е най-високият в Европейския съюз".

Вижте целия разговор тук

#Петър Дилов # министър на икономиката и индустрията #горива

