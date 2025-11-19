БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Лукойл" с позиция за България: Особеният...
Чете се за: 01:35 мин.
ВКС реши: Окръжният съд във Варна ще гледа делото срещу...
Чете се за: 01:05 мин.
СГС прекрати производството срещу Благомир Коцев
Чете се за: 00:42 мин.
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
Чете се за: 00:22 мин.
Румен Радев: Решението на КС е победа на правото над...
Чете се за: 02:00 мин.
Пожар изпепели автобуси, коли и бусове в Костинброд
Чете се за: 03:07 мин.
Петима надзиратели от ареста във Варна са задържани тази нощ
Чете се за: 01:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Петър Мицин спечели титлата на 1500 м свободен стил на Държавното лично отборно първенство

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:22 мин.
Спорт
Запази

Плувецът е национален рекордцор в дисциплината.

петър мицин спечели втора титла държавното отборно първенство плуване
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Петър Мицин спечели титлата на 1500 метра свободен стил при мъжете в първия състезателен ден от Държавното лично отборно първенство по плуване в 25-метров басейн, което се провежда в Бургас.

Националният рекордьор в дисциплината финишира за 15:32.18 минути и записа първия си успех за шампионата.

След състезателя на Вихрен се наредиха Калоян Драгнев и Мартин Юсев. Плувецът на Пловдив 2019 Драгнев стана шампион за юноши старша възраст, а Олег Миланов от Олимп беше най-бърз при юношите младша възраст с време 16:47.97 мин.

14-годишната Ема Димитрова от клуб ВСИ победи на 800 метра при жените с време 9:05.71 минути, следвана от Яна Ангелова и Лора Шаранкова. По този начин тя взе титлата и за девойки младша възраст. Състезателката на Пловдив 2019 Шаранкова е с най-добър резултат при девойките старша възраст - 9:10.91 мин.

Състезанието продължава до неделя в парк Арена ОЗК. Сутрешните серии започват в 9.00 часа, а финалните плувания в 17.30 часа.

#Петър Мицин

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
1
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
Пожар изпепели автобуси, коли и бусове в Костинброд
2
Пожар изпепели автобуси, коли и бусове в Костинброд
СГС прекрати производството срещу Благомир Коцев
3
СГС прекрати производството срещу Благомир Коцев
Петима надзиратели от ареста във Варна са задържани тази нощ
4
Петима надзиратели от ареста във Варна са задържани тази нощ
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни самолети заради руски дрон
5
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни...
Салата или синя зона: Сблъсък между бизнеса и Столичната община за новите правила за паркиране в София
6
Салата или синя зона: Сблъсък между бизнеса и Столичната община за...

Най-четени

Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на приложението на банка”
1
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
2
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
3
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
4
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
5
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
6
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...

Още от: Други спортове

Европейското първенство по плуване в Люблин завладява ефира на БНТ - кои са фаворитите за отличията
Европейското първенство по плуване в Люблин завладява ефира на БНТ - кои са фаворитите за отличията
Атанас Арнаудов е световен шампион на сабя мъже при ветераните над 50 години Атанас Арнаудов е световен шампион на сабя мъже при ветераните над 50 години
Чете се за: 01:27 мин.
24-ото издание на Банско Филм Фест бе открито тази вечер 24-ото издание на Банско Филм Фест бе открито тази вечер
Чете се за: 01:12 мин.
Спортни новини 19.11.2025 г., 20:50 ч. Спортни новини 19.11.2025 г., 20:50 ч.
Дея Пеева донесе първи медал за България от еврошампионата по олимпийско таекуондо за юноши и девойки Дея Пеева донесе първи медал за България от еврошампионата по олимпийско таекуондо за юноши и девойки
Чете се за: 01:12 мин.
Българските национали гледат уверено към еврошампионата по бокс за мъже и жени до 23 години Българските национали гледат уверено към еврошампионата по бокс за мъже и жени до 23 години
Чете се за: 02:30 мин.

Водещи новини

Алтернативен бюджет - какво показва сметката на ИПИ?
Алтернативен бюджет - какво показва сметката на ИПИ?
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
След решението на КС за референдум за еврото - политическите коментари (ОБЗОР) След решението на КС за референдум за еврото - политическите коментари (ОБЗОР)
Чете се за: 04:40 мин.
У нас
"Мафия просто": Какво показват проверките в Елените и Царево? "Мафия просто": Какво показват проверките в Елените и Царево?
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
Конституционалисти: Няма време за провеждане на референдум за еврото Конституционалисти: Няма време за провеждане на референдум за еврото
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
"Лукойл" с позиция за България: Особеният управител да...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Увеличават с 52% заплатите в Антикорупционната комисия и Комисията...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни...
Чете се за: 03:12 мин.
По света
Начало на новата ТВ Академия на БНТ (СНИМКИ)
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ