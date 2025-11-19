Петър Мицин спечели титлата на 1500 м свободен стил на Държавното лично отборно първенство

Петър Мицин спечели титлата на 1500 метра свободен стил при мъжете в първия състезателен ден от Държавното лично отборно първенство по плуване в 25-метров басейн, което се провежда в Бургас.

Националният рекордьор в дисциплината финишира за 15:32.18 минути и записа първия си успех за шампионата.

След състезателя на Вихрен се наредиха Калоян Драгнев и Мартин Юсев. Плувецът на Пловдив 2019 Драгнев стана шампион за юноши старша възраст, а Олег Миланов от Олимп беше най-бърз при юношите младша възраст с време 16:47.97 мин.

14-годишната Ема Димитрова от клуб ВСИ победи на 800 метра при жените с време 9:05.71 минути, следвана от Яна Ангелова и Лора Шаранкова. По този начин тя взе титлата и за девойки младша възраст. Състезателката на Пловдив 2019 Шаранкова е с най-добър резултат при девойките старша възраст - 9:10.91 мин.

Състезанието продължава до неделя в парк Арена ОЗК. Сутрешните серии започват в 9.00 часа, а финалните плувания в 17.30 часа.