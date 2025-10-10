БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Чете се за: 02:12 мин.
ЗАПАЗЕНИ

Петима са вече загиналите при мощното земетресение във Филипините

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 02:15 мин.
По света
петима вече загиналите мощното земетресение филипините
Снимка: АП/БТА
Земетресение с магнитуд 7,4 в южната част на Филипините тази сутрин отне живота на най-малко пет души по последни данни, предизвика свлачища и щети по болници и училища и доведе до евакуации заради предупреждения за цунами, които по-късно бяха отменени, предаде Асошиейтед прес.

Филипинският Фердинанд Маркос-младши, за когото това е поредното природно бедствие през мандата му след друг смъртоносен трус наскоро и поредица от бури, заяви, че потенциалните щети се оценяват и се подготвят спасителни екипи и операции, които ще бъдат изпратени, когато се установи, че може да действат в безопасност.

Филипинският Институт по вулканология и сеизмология каза, че очаква щети и вторични трусове от земетресението, чийто епицентър е бил в морето, на около 43 километра източно от град Манай в провинция Източен Давао, и което е било причинено от сеизмично движение във Филипинската падина на дълбочина от 23 километра.

Земетресението е причинило смъртта на най-малко петима души, включително двама пациенти, които са починали от инфаркт в болница по време на бедствието. Един човек е загинал, след като е бил ударен от падащи отломки в град Мати в Източен Давао, съобщи ръководителят на правителственото бюро за гражданска защита.

Филипините все още се възстановяват след земетресението с магнитуд 6,9 на 30 септември, което отне живота на 74 души и остави без дом хиляди в централната провинция Kебу, основно в град Бого и близки селища.

Филипинският архипелаг е засяган средно от 20 тайфуна и бури всяка година, което превръща реагирането на природни бедствия в основна задача на правителството и доброволческите групи, отбелязва Асошиейтед прес.

