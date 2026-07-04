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Петьо Христов триумфира в първия кръг на Държавното първенство по силов многобой

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Спорт
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Плевенчанинът спечели домакинската надпревара пред Иван Мрянков и румънеца Войня Влад, а следващата му цел е балканската титла в Сърбия

Петьо Христов триумфира в първия кръг на Държавното първенство по силов многобой
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Петьо Христов спечели първия кръг от откритото държавно първенство по силов многобой, което се проведе на паркинга пред сградата на Община Плевен. Представителят на домакините заслужи първото място след силно представяне в шестте дисциплини от програмата, оставяйки зад себе си Иван Мрянков и румънеца Войня Влад.

В надпреварата участваха общо седем състезатели – двама българи и петима представители на Румъния, които премериха сили в теглене на камион, фермерска разходка, Log Lift, щафета с чували, кобилица и мъртва тяга с автомобил.

Христов беше най-добър във „Фермерска разходка“, където пренесе две тежести по 130 килограма за 8,19 секунди, както и в дисциплините Log Lift и „Кобилица“. При вдигането над глава той направи четири успешни опита със 130 килограма, а при пренасянето на 360-килограмова конструкция измина 20-метровото трасе за 14,28 секунди.

В останалите дисциплини също имаше сериозна конкуренция. Иван Мрянков беше най-бърз при тегленето на деветтонен камион, а румънецът Вилиан Йон записа най-добро време в щафетата с чували. В дисциплината „Мъртва тяга“ с автомобил най-много повторения направиха Мариус Добай и Войня Влад – по 19.

След успеха Христов заяви, че състезанието е преминало според предварителния му план и не е провеждал специална подготовка, тъй като поддържа постоянен тренировъчен режим през цялата година. Той допълни, че това е четвъртото му състезание за сезона, а през август ще преследва титлата на Балканското първенство в Сърбия, след като до момента през годината има две втори места.

Състезанието беше организирано от Българската федерация по силови атлетически спортове със съдействието на Община Плевен в рамките на кампанията „Силните срещу дрогата“. Спортният празник беше съпътстван от демонстрации на мажоретен клуб „Еуфория“, игри за най-малките зрители и завърши с празнични фойерверки.

#държавно първенство по силов многобой #Петьо Христов

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