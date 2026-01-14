БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Радев: Опитът показва необходимостта от...
Чете се за: 02:20 мин.
Обрат във вота: Отхвърлиха предложението НСО да охранява...
Чете се за: 04:05 мин.
Предсрочният вот и промените в Изборния кодекс – на...
Чете се за: 07:17 мин.
И вторият мандат – неуспешен: От ПП-ДБ го върнаха...
Чете се за: 04:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Пини Гершон събира на камп юношите от разширения състав на националния отбор до 18-годишна възраст

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 05:35 мин.
Спорт
Запази

Кампът ще се проведе през уикенда.

Пини Гершон събира на камп юношите от разширения състав на националния отбор до 18-годишна възраст
Слушай новината

На 17 и 18 януари в залата на частното училище „Свети Георги“ ще се проведе първият за новата година камп на разширения състав на юношите от националния отбор до 18-годишна възраст. За него, Пини Гершон, съвместно с ръководството на Българска федерация баскетбол, са извикали 20 талантливи момчета, родени през 2008 и 2009 г.

Младоците, които се борят за място в основния състав на България в тази възраст за участие на европейското първенство в Дивизия А на ФИБА в Трентино това лято, ще проведат общо четири тренировки под взискателния поглед на легендата.

„Събираме юношите, от които ще правим селекция за юношеския национален отбор за трети път след камповете в Ботевград през ноември и в зала „Триадица“ в края на декември. Вече имам представа за повечето от тях, досега отсъстваха няколко момчета поради контузии и се надявам този път всички да са здрави, защото ни очаква интензивна работа. Очаквам с нетърпение и Веско Веселинов, който е техен старши треньор, за да седнем и да говорим и да проведем качествена подготовка“, сподели Пини Гершон.

Тренировките, както обикновено, ще бъдат достъпни за гледане от всеки родител. Както и от всеки треньор, който проявява желание да се запознае с методиката на Гершон, по която работи в новата програма за развитие на младите ни таланти.

На тренировките в „Свети Георги“ на 17 и 18 януари Пини Гершон очаква в залата да присъстват и треньорите, които водят повиканите от него и федерацията млади таланти в съответния клуб.

„Това дори не може да подлежи на коментар. Всеки треньор на подрастващи в клубен отбор трябва да бъде в залата, ако сред повиканите има негов играч. И да се запознае отблизо с изискванията, които имаме към играчите в националния отбор, защото това ще бъдат същите изисквания към играчите и техните треньори и в клубните им отбори“, коментира Пини Гершон.

Селекционер на юношеския национален отбор до 18-годишна възраст е Веселин Веселинов, който ще води тренировките на кампа в „Свети Георги“, съвместно със своя бивш селекционер в мъжкия национален отбор на България в периода 2008-2009 г. Пини Гершон. Веселинов понастоящем е помощник-треньор на мъжкия Черно море Тича.

„Познавам Веско Веселинов от времената, в които той беше мой играч и беше сред най-добрите играчи в България. В негово лице виждам бъдещ много добър треньор и ще му помагам всячески, за да успее. Голямо предизвикателство е това пред него – участие в Дивизия А на европейско първенство, но вярвам, че Веско има всички качества, за да успее. Каквото зависи от мен, аз ще го правя и ще бъда до него и до останалите треньори“, каза Пини Гершон преди кампа този уикенд.

На националния отбор за юноши до 18-годишна възраст предстои участие на европейко първенство в Дивизия А през това лято. Шампионът на Стария континент е в края на юли в Трентино.

„На базата на това, което видях на първите два кампа и с уговорката, че все още има момчета, които не са тренирали, заради здравословни проблеми и защото са извън България, аз съм оптимист. Това поколение притежава изключителен потенциал, аз вярвам, че ако сме изцяло отдадени на работата в залата, ако си вярваме и използваме всяка свободна минута да се трудим и да се подобряваме, ние ще се представим на ниво на това европейско“, коментира Гершон.

Ето и повиканите за кампа на 17 и 18 януари юноши:

Лазар Петров (27.02.2009 г.) – капитан на БУБА

Кирил Димитров (14.06.2009 г.) - БУБА

Кристиян Занов (7.02.2009 г.) - БУБА

Кристиян Каменски (2.06.2008 г.) - ЦСКА

Борис Гидов (15.05.2008 г.) - ЦСКА

Калоян Колев (5.04.2008 г.) - ЦСКА

Георги Димов (2.04.2009 г.) - ЦСКА

Боян Кьосев (14.01.2008 г.) - ЦСКА

Калоян Марчев (28.07.2009 г.) - ЦСКА

Михаил Минчев (24.04.2009 г.) - ЦСКА

Андрей Михайлов (23.07.2008 г.) – Миньор 2015

Руслан Богомилов (31.05.2009 г.) – Миньор 2015

Иво Валентинов (7.05.2009 г.) – Миньор 2015

Дарио Тодоров (18.08.2008 г.) – Спартак Плевен

Марк Воденичарски (4.01.2008 г.) - Балкан

Цветомир Миков (17.04.2008 г.) - Балкан

Рафаел Георгиев (8.10.2009 г.) - Балкан

Мартин Минчев (26.09.2008 г.) – Чардафон Габрово

Александър Кошанин (26.07.2008 г.) – Сърбия

Петър Симеонов (17.03.2008 г.)

#Пини Гершон

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Историческо постижение: Александър Кръшняк е втори в паралелния слалом в Бад Гащайн от Световната купа по сноуборд
1
Историческо постижение: Александър Кръшняк е втори в паралелния...
Иззеха 215 литра алкохол в село Мало Конаре
2
Иззеха 215 литра алкохол в село Мало Конаре
Протест в София с искане за 100% машинен вот на следващите избори (СНИМКИ)
3
Протест в София с искане за 100% машинен вот на следващите избори...
Обрат във вота: Отхвърлиха предложението НСО да охранява само заемащите висши държавни длъжности
4
Обрат във вота: Отхвърлиха предложението НСО да охранява само...
"Гласът на госпожата" – БНТ представя филм за Анастасия Мозер
5
"Гласът на госпожата" – БНТ представя филм за...
И вторият мандат – неуспешен: От ПП-ДБ го върнаха на президента нереализиран
6
И вторият мандат – неуспешен: От ПП-ДБ го върнаха на...

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
2
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
3
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
4
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
5
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
81 години от Кървавата Коледа
6
81 години от Кървавата Коледа

Още от: Български баскетбол

Академик погледна смело към Финалната осмица за Купата на България
Академик погледна смело към Финалната осмица за Купата на България
Рилски спортист се разделя с плеймейкъра си Камау Стоукс Рилски спортист се разделя с плеймейкъра си Камау Стоукс
Чете се за: 01:12 мин.
Везенков отново сред фаворитите за MVP на редовния сезон в Евролигата Везенков отново сред фаворитите за MVP на редовния сезон в Евролигата
Чете се за: 03:02 мин.
Йордан Иванов е новият старши треньор на Академик Бултекс 99 Йордан Иванов е новият старши треньор на Академик Бултекс 99
Чете се за: 01:00 мин.
Балкан намери себе си срещу Миньор 2015 Балкан намери себе си срещу Миньор 2015
Чете се за: 03:37 мин.
Спартак Плевен върна в родината му Павлин Иванов Спартак Плевен върна в родината му Павлин Иванов
Чете се за: 01:32 мин.

Водещи новини

Президентът Радев: Опитът показва необходимостта от машинно гласуване с електронно отчитане на резултатите
Президентът Радев: Опитът показва необходимостта от машинно...
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
ПП-ДБ върнаха нереализиран втория мандат веднага, след като го получиха ПП-ДБ върнаха нереализиран втория мандат веднага, след като го получиха
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Протест в защита на машинния вот на предстоящите избори се състоя в София Протест в защита на машинния вот на предстоящите избори се състоя в София
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
Борисов: Аз съм против промени в Изборния кодекс в "12 без 5" Борисов: Аз съм против промени в Изборния кодекс в "12 без 5"
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Задочен спор между ПП-ДБ, "Информационно обслужване" и...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Предсрочният вот и промените в Изборния кодекс – на фокус в...
Чете се за: 07:17 мин.
У нас
Деца гостуваха в БНТ по случай ромската Нова година
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Бъдещето на Гренландия: Среща между лидери на острова, Дания и САЩ
Чете се за: 03:22 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ