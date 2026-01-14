Пини Гершон събира на камп юношите от разширения състав на националния отбор до 18-годишна възраст

На 17 и 18 януари в залата на частното училище „Свети Георги“ ще се проведе първият за новата година камп на разширения състав на юношите от националния отбор до 18-годишна възраст. За него, Пини Гершон, съвместно с ръководството на Българска федерация баскетбол, са извикали 20 талантливи момчета, родени през 2008 и 2009 г.

Младоците, които се борят за място в основния състав на България в тази възраст за участие на европейското първенство в Дивизия А на ФИБА в Трентино това лято, ще проведат общо четири тренировки под взискателния поглед на легендата.

„Събираме юношите, от които ще правим селекция за юношеския национален отбор за трети път след камповете в Ботевград през ноември и в зала „Триадица“ в края на декември. Вече имам представа за повечето от тях, досега отсъстваха няколко момчета поради контузии и се надявам този път всички да са здрави, защото ни очаква интензивна работа. Очаквам с нетърпение и Веско Веселинов, който е техен старши треньор, за да седнем и да говорим и да проведем качествена подготовка“, сподели Пини Гершон.

Тренировките, както обикновено, ще бъдат достъпни за гледане от всеки родител. Както и от всеки треньор, който проявява желание да се запознае с методиката на Гершон, по която работи в новата програма за развитие на младите ни таланти.

На тренировките в „Свети Георги“ на 17 и 18 януари Пини Гершон очаква в залата да присъстват и треньорите, които водят повиканите от него и федерацията млади таланти в съответния клуб.

„Това дори не може да подлежи на коментар. Всеки треньор на подрастващи в клубен отбор трябва да бъде в залата, ако сред повиканите има негов играч. И да се запознае отблизо с изискванията, които имаме към играчите в националния отбор, защото това ще бъдат същите изисквания към играчите и техните треньори и в клубните им отбори“, коментира Пини Гершон.

Селекционер на юношеския национален отбор до 18-годишна възраст е Веселин Веселинов, който ще води тренировките на кампа в „Свети Георги“, съвместно със своя бивш селекционер в мъжкия национален отбор на България в периода 2008-2009 г. Пини Гершон. Веселинов понастоящем е помощник-треньор на мъжкия Черно море Тича.

„Познавам Веско Веселинов от времената, в които той беше мой играч и беше сред най-добрите играчи в България. В негово лице виждам бъдещ много добър треньор и ще му помагам всячески, за да успее. Голямо предизвикателство е това пред него – участие в Дивизия А на европейско първенство, но вярвам, че Веско има всички качества, за да успее. Каквото зависи от мен, аз ще го правя и ще бъда до него и до останалите треньори“, каза Пини Гершон преди кампа този уикенд.

На националния отбор за юноши до 18-годишна възраст предстои участие на европейко първенство в Дивизия А през това лято. Шампионът на Стария континент е в края на юли в Трентино.

„На базата на това, което видях на първите два кампа и с уговорката, че все още има момчета, които не са тренирали, заради здравословни проблеми и защото са извън България, аз съм оптимист. Това поколение притежава изключителен потенциал, аз вярвам, че ако сме изцяло отдадени на работата в залата, ако си вярваме и използваме всяка свободна минута да се трудим и да се подобряваме, ние ще се представим на ниво на това европейско“, коментира Гершон.

Ето и повиканите за кампа на 17 и 18 януари юноши:

Лазар Петров (27.02.2009 г.) – капитан на БУБА

Кирил Димитров (14.06.2009 г.) - БУБА

Кристиян Занов (7.02.2009 г.) - БУБА

Кристиян Каменски (2.06.2008 г.) - ЦСКА

Борис Гидов (15.05.2008 г.) - ЦСКА

Калоян Колев (5.04.2008 г.) - ЦСКА

Георги Димов (2.04.2009 г.) - ЦСКА

Боян Кьосев (14.01.2008 г.) - ЦСКА

Калоян Марчев (28.07.2009 г.) - ЦСКА

Михаил Минчев (24.04.2009 г.) - ЦСКА

Андрей Михайлов (23.07.2008 г.) – Миньор 2015

Руслан Богомилов (31.05.2009 г.) – Миньор 2015

Иво Валентинов (7.05.2009 г.) – Миньор 2015

Дарио Тодоров (18.08.2008 г.) – Спартак Плевен

Марк Воденичарски (4.01.2008 г.) - Балкан

Цветомир Миков (17.04.2008 г.) - Балкан

Рафаел Георгиев (8.10.2009 г.) - Балкан

Мартин Минчев (26.09.2008 г.) – Чардафон Габрово

Александър Кошанин (26.07.2008 г.) – Сърбия

Петър Симеонов (17.03.2008 г.)