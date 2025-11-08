БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Плановете за НБА Европа набират скорост

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:12 мин.
Спорт
Вече са определени 12 локации за отборите в бъдещето състезание.

Национална баскетболна асоциация
Снимка: БТА
Националната баскетболна асоциация планира да стартира свое собствено състезание в Европа от октомври 2027, заяви мениджър директорът на НБА за Европа на събитие в Милано, предаде ДПА.

Джордж Айвазоглу заяви, че вече са определени 12 локации за отборите в бъдещето състезание - Берлин, Мюнхен, Лион, Париж, Атина, Лондон, Манчестър, Милано, Рим, Барселона, Мадрид и Истанбул. Евролигата е най-успешният турнир на Стария континент, но от НБА искат да имат свое участие.

Айвазоглу остави отворен въпроса дали европейски отбори, които играят в Евролигата, могат да участват в новия турнир и не разкри кои ще бъдат новите тимове. Лигата все още няма име.

В допълнение на 12 отбора още четири ще имат възможност да се класират на Европейската лига на НБА. Според Айвазоглу отбори от новата лига могат да играят срещу тимовете от НБА в специален турнир.

#НБА Европа #Национална Баскетболна Асоциация (НБА)

