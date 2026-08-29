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Пловдив посреща силен турнир от сериите ATP Challenger с осем българи на двойки

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Енчо Керязов ще даде официалния старт на надпреварата с награден фонд 56 700 евро, а квалификациите на сингъл започват в неделя

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Пловдив отново ще бъде център на международния тенис с турнир от категория ATP Challenger 50, който ще се проведе на кортовете на ТК "Локомотив“. Надпреварата е с награден фонд от 56 700 евро, а официалното откриване ще бъде в неделя, 30 август, около 14:30 часа.

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов ще открие турнира, а организаторите са подготвили специална програма с участието на ансамбъл "Тракия“ и гайдарите от формация "Наздравица“. Българската федерация по тенис ще връчи и специална награда на легенда на родния тенис.

Същинската програма ще започне още в 10:00 часа с квалификациите на сингъл. Жребият за тях ще бъде изтеглен по-късно в събота.

Сериозно българско присъствие ще има в турнира на двойки, където ще участват осем родни тенисисти. Антъни Генов и украинецът Олександър Овчаренко са поставени под №3 и ще почиват в първия кръг.

Националът за Купа "Дейвис“ Янаки Милев ще си партнира със сърбина Стефан Попович. Двамата са №4 в схемата и ще започнат срещу получилите „уайлд кард“ Калоян Шиков и Даниел Спасов.

Борислав Кирилов и Джордж Лазаров също влизат с "уайлд кард“, а първите им съперници ще бъдат украинецът Никита Мащаков и Тадия Радованович от Сърбия. Братята Радослав и Васил Шандаров пък ще срещнат Федерико Яннаконе от Италия и Георгий Кравченко от Украйна.

Това ще бъде третият турнир от подобна категория, организиран на базата на ТК „Локомотив“. Пловдив ще приеме още една силна надпревара между 20 и 27 септември – ATP Challenger 75 с награден фонд от 97 640 евро.

Основната цел на международните турнири у нас е българските национали и младите таланти да получават повече възможности за мачове на високо ниво, да натрупват опит и да печелят точки за световната ранглиста.

Богатият международен календар в България ще продължи и през есента. Бургас ще приеме турнир M15 от World Tennis Tour между 4 и 11 октомври, а при жените предстоят още четири надпревари от категория W50 – в Пазарджик, Пловдив, Бургас и Стара Загора. Варна пък ще бъде домакин на традиционния турнир W15 от 27 септември до 4 октомври.

#Чалънджър в Пловдив #министър Енчо Керязов

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