Пловдивската полиция арестува 44-годишен мъж заради въоръжен грабеж на казино

Пловдивската полиция арестува 44-годишен мъж заради въоръжен грабеж в игрална зала. Сигналът за престъплението е получен на 29 септември на тел. 112. Според информацията, около 04.40 ч. в игрална зала в село на територията на Oбщина Раковски маскиран мъж заплашил крупието с пистолет, отнел сумата от 3600 лв. и избягял в неизвестна посока.

По случая е образувано досъдебно производство в РУ - Раковски, а в оперативно-издирвателните действия се включили и служители от отдел "Криминална полиция". В хода на работата, под наблюдение на районната прокуратура, разследващите събрали доказателства, че извършител на посегателството е 44-годишен криминално проявен мъж.

От него е иззета цялата отнета сума и ползваното газово оръжие, чийто начин на придобиване се изяснява. Събраните материали са докладвани на наблюдаващия делото прокурор.