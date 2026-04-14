По-топло, без сериозни валежи – какво време ни очаква до края на април

След по-хладното начало на април и променливото време около Великден, прогнозите сочат постепенно затопляне, но без значителни валежи в по-голямата част от страната. Това обясни в студиото на "Денят започва" синоптикът Анастасия Стойчева от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

По думите ѝ температурите в голяма част от Северна България са били под нормата, а валежите – неравномерно разпределени:

"Повече валежи имахме в Родопската област, главно в югоизточната част на Родопите. Там количествата надхвърлят два-три пъти нормите за месец април. Малко повече валежи също имаше и в част от Западна България, но като цяло в по-голямата част от страната – оскъдни валежи. Сухо, студено, неприятно с една дума."

През следващите дни страната ще попадне под влияние на средиземноморски циклон, който обаче няма да донесе значителни валежи:

"Този средиземноморски циклон, който има и африкански ефекти в него, ще подхожда към централното Средиземноморие. В предната част ще се изнесе топъл въздух, обогатен с пустинен прах. Центърът му ще минава по северните брегове на Африка, тоест достатъчно далече от нашата страна, за да не окаже особено влияние на валежите при нас. При нас, във високо атмосферно налягане, много валежи през следващите дни не очакваме. Те ще са съвсем епизодични явления, главно в западната част от страната, но пък температурите ще подходят към повишение", каза Стойчева.

С по-топлия въздух ще се пренася и прах от Сахара, който ще се наблюдава основно във височина:

"Заедно с този по-топъл въздух се пренася и пустинен прах във височина. Там, където няма много облаци, спокойно ще виждаме, че небето е замътено, точно заради преноса на този прах. Обикновено това се случва на височина около 3000 метра. В приземния слой не са много високи стойностите – до около 20 микрограма на кубичен метър. Само в отделни дни – малко по-висока концентрация, но няма да превишаваме много. В Източна България почти няма да се усети, защото потокът ще е от изток и ще носи по-свеж въздух от Черноморието."

Прогнозата за края на април включва кратко застудяване, последвано от ново затопляне:

"Ще има едно застудяване, което може би ще е последното за април – в началото на третото десетдневие. Понижението няма да е толкова сериозно, колкото беше около Великден. След това към края на април – отново повишение на температурите. Тоест наистина ни очаква по-хубавата част от месец април – с по-високи температури, поне по отношение на температурите. Но с валежите има да наваксваме", обясни тя.

По отношение на валежите прогнозата остава по-неясна:

"Тази седмица, която предстои, е без много валежи. Малко повече се очакват в периода 20–27 април, заради обстановката в началото на третото десетдневие, но пак не е много сигурно."

Стойчева подчерта, че през пролетта прогнозите по принцип са по-трудни:

"Когато влезем в пролетния сезон, тези аномалии стават по-трудно изчисляеми от числените модели. Затова и прогнозите пролетно време не са толкова стабилни."

Синоптикът отбеляза, че въпреки колебанията, тенденцията е към по-топло време и постепенно навлизане в по-приятната част на сезона:

"Трябва да има и валежи, за да се раззелени хубаво и по Гергьовден всичко да е зелено. Всяка капка е жълтица", добави Анастасия Стойчева.

Вижте целия разговор във видеото