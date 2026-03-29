Времето през април: Най-ниските температури ще са между минус 5° и 0°, а най-високите – между 24° и 29°

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Тази година се очаква средната месечна температура да бъде около и под нормата, съобщиха от НИМХ

Температурите през април ще се повишават значително. Броят на слънчевите дни се увеличава, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Понякога при студени нахлувания от север вали сняг, а минималните температури се понижават под 0°. Опасност от слани съществува през целия месец. При интензивни затопляния се достигат летни температури – до 30°-34°. През втората половина на месеца зачестяват гръмотевичните бури.

Тази година през април се очаква средната месечна температура да бъде около и под нормата, която за по-голямата част от страната е между 10° и 13°, по Черноморието и във високите полета - между 8° и 14°, а за планините - от минус 5° до 3°. Най-ниските температури ще са между минус 5° и 0°, а най-високите - между 24° и 29°, като се очаква да бъдат достигнати през последното десетдневие.

Месечната сума на валежите ще бъде над нормата, която за равнините е между 30 и 75 л/кв.м, в планинските райони - между 60 и 100 л/кв. м.

През по-голямата част от април динамиката на атмосферните процеси над Балканския полуостров ще е повишена.

През първото десетдневие температурите ще бъдат по-ниски от климатичните норми. Под влияние на преминаващи южно от страната средиземноморски циклони ще се създават валежни обстановки и на много места валежите ще бъдат значителни.

На места в Предбалкана и по високите полета, главно в нощните и сутрешните часове дъждът ще се примесва със сняг. Относително стабилизиране – спиране на валежите, временно разкъсване на облачността и слабо затопляне се очаква в средата на периода.

И през повечето дни от второто десетдневие ще има валежи. Ще се задържи хладно. Повишена вероятност за обстановка със значителни валежи има около 12-и и през периода 16-19-и април.

През третото десетдневие температурите ще се повишат и ще се доближат до климатичните норми, но в началото на периода минималните ще са ниски и се очаква по високите полета и на места в котловините да се образуват слани. Вероятност за преминаване на студени атмосферни фронтове с краткотрайни валежи, гръмотевични бури, градушки и относително понижение на температурите има в средата на десетдневието и в края на месеца.

В началото на месеца слънцето изгрява в 7:09 часа и залязва в 19:52 часа. Продължителността на деня е 12 часа и 43 минути. В края на месеца слънцето изгрява в 6:23 часа и залязва в 20:26 часа. Продължителността на деня е 14:03 часа.

Фазите на луната през месеца са: 2 април – пълнолуние, 10 април – последна четвърт, 17 април – новолуние и 24 април – първа четвърт.

ТОП 24

Наско Сираков: Работим за привличането на сериозен стратегически инвеститор
1
Наско Сираков: Работим за привличането на сериозен стратегически...
България отпътува с трофея от Джакарта на турнира FIFA Series 2026
2
България отпътува с трофея от Джакарта на турнира FIFA Series 2026
Язовир "Александър Стамболийски" достигна критични нива, очаква се тази нощ да прелее
3
Язовир "Александър Стамболийски" достигна критични нива,...
Илиана Раева: Българският ансамбъл е от друга планета
4
Илиана Раева: Българският ансамбъл е от друга планета
Оставиха в ареста 22-годишния Християн Симеонов, обвинен в опит за убийство на полицай и баща му
5
Оставиха в ареста 22-годишния Християн Симеонов, обвинен в опит за...
Гюров и Зеленски подписаха в Киев 10-годишно споразумение за сигурност между България и Украйна
6
Гюров и Зеленски подписаха в Киев 10-годишно споразумение за...

Най-четени

Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова атака в Черно море
1
Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова...
Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне разследващ полицай от ГДБОП
2
Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне...
В кърджалийското село Звиница всички щъркелови гнезда вече са пълни
3
В кърджалийското село Звиница всички щъркелови гнезда вече са пълни
Седем кучета бягат заедно и изминават километри, за да се върнат у дома
4
Седем кучета бягат заедно и изминават километри, за да се върнат у...
В знак на благодарност: Кръстиха спасеното в кърджалийско агне на Мариана Векилска
5
В знак на благодарност: Кръстиха спасеното в кърджалийско агне на...
Готвят цялостен пакет от мерки за ограничаване на покачването на цените и подкрепа на потребителите
6
Готвят цялостен пакет от мерки за ограничаване на покачването на...

Още от: Времето

По-ниски от обичайните температури в началото на април
По-ниски от обичайните температури в началото на април
Предстоят много валежи от дъжд, на места значителни по количество Предстоят много валежи от дъжд, на места значителни по количество
Чете се за: 02:25 мин.
Облачно, дъждовно и студено време в началото на седмицата Облачно, дъждовно и студено време в началото на седмицата
Чете се за: 02:12 мин.
По-ниски температури от обичайните за края на месец март По-ниски температури от обичайните за края на месец март
Чете се за: 02:22 мин.
Студено ще остане времето в последните дни от месец март Студено ще остане времето в последните дни от месец март
Чете се за: 02:22 мин.
Облачно време и през следващите дни, с валежи от дъжд и сняг Облачно време и през следващите дни, с валежи от дъжд и сняг
5533
Чете се за: 01:52 мин.

Водещи новини

Надежда Нейнски пред БНТ от Украйна: Тези хора не просто четат за войната, те живеят войната
Надежда Нейнски пред БНТ от Украйна: Тези хора не просто четат за...
Чете се за: 07:37 мин.
У нас
Янкулов предлага на прокурорската колегия на ВСС да освободи от длъжност Сарафов за дисциплинарни нарушения Янкулов предлага на прокурорската колегия на ВСС да освободи от длъжност Сарафов за дисциплинарни нарушения
Чете се за: 07:12 мин.
У нас
Цените под наблюдение: КЗП отчита стабилност при храните, но ръст в услугите Цените под наблюдение: КЗП отчита стабилност при храните, но ръст в услугите
Чете се за: 06:25 мин.
У нас
Бащата на починалото дете в болница в Добрич: Надявам се единствено да има справедливост Бащата на починалото дете в болница в Добрич: Надявам се единствено да има справедливост
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Навършват се 4 години от освобождаването на Буча
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Белият дом: Преговорите продължават
Чете се за: 02:00 мин.
По света
Скъпите горива и торове притискат земеделците – секторът...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Селин Дион се завръща на сцената
Чете се за: 00:37 мин.
По света
