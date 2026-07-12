Почина бившият емир на Катар

На 74-годишна възраст почина Хамад бин Халифа Ал Тани, бащата на емира на Катар, който ръководеше страната в продължение на 18 години. Той изигра важна роля за освобождаването на петте български медицински сестри, обвинени в Либия през 1999- та за умишлено заразяване на над 400 деца със СПИН в болницата в град Бенгази.

Емирът участва активно в преговорите и прави хуманитарен жест за финансово подпомагане на страната ищец по делото – семействата на заразените от СПИН. През ноември 2007–ма емирът беше удостоен с орден Стара планина с лента. 6 години по-късно той доброволно абдикира в полза на сина си.