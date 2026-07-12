БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Окръжният съд в Бургас гледа мярката на обвиняемия за...
Чете се за: 01:02 мин.
Министърът на енергетиката: Уреждането на задълженията...
Чете се за: 04:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Почина бившият емир на Катар

Емилия Запартова от Емилия Запартова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Запази

Хамад бин Халифа Ал Тани помогна за освобождаването на българските медици от Либия

Почина бившият емир на Катар
Слушай новината

На 74-годишна възраст почина Хамад бин Халифа Ал Тани, бащата на емира на Катар, който ръководеше страната в продължение на 18 години. Той изигра важна роля за освобождаването на петте български медицински сестри, обвинени в Либия през 1999- та за умишлено заразяване на над 400 деца със СПИН в болницата в град Бенгази.

Емирът участва активно в преговорите и прави хуманитарен жест за финансово подпомагане на страната ищец по делото – семействата на заразените от СПИН. През ноември 2007–ма емирът беше удостоен с орден Стара планина с лента. 6 години по-късно той доброволно абдикира в полза на сина си.

#бивш емир # шейх Хамад бин Халифа бин Ахмед Ал-Тани #Катар

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
1
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
Двама загинаха и трима са ранени при тежка катастрофа на главен път Е-79 край Дупница (СНИМКИ)
2
Двама загинаха и трима са ранени при тежка катастрофа на главен път...
Гледайте четвъртфинала Аржентина – Швейцария по БНТ 1 и БНТ 3
3
Гледайте четвъртфинала Аржентина – Швейцария по БНТ 1 и БНТ 3
Кодът на болестта: Български учени ускоряват търсенето на лечение за наследствени невродегенеративни заболявания
4
Кодът на болестта: Български учени ускоряват търсенето на лечение...
Десет души са задържани при операция срещу схема за рент-а-кар измами на стойност около 900 000 евро
5
Десет души са задържани при операция срещу схема за рент-а-кар...
Лионел Меси пренаписа още една страница от историята на световните първенства
6
Лионел Меси пренаписа още една страница от историята на световните...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и локални градушки
2
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и...
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето, това ще бъде неговата разменна монета
3
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето,...
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
4
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
Кабинетът предлага таван от 20% за увеличението на таксите за платено обучение във вузовете
5
Кабинетът предлага таван от 20% за увеличението на таксите за...
Турция забрани къпането в Черно море
6
Турция забрани къпането в Черно море

Още от: Близък изток

Иран атакува бази в Обединените арабски емирства, Бахрейн, Катар, Оман и Йордания в отговор на нападения на САЩ
Иран атакува бази в Обединените арабски емирства, Бахрейн, Катар, Оман и Йордания в отговор на нападения на САЩ
САЩ удариха Иран, след като Техеран отново атакува кораб в Ормузкия проток САЩ удариха Иран, след като Техеран отново атакува кораб в Ормузкия проток
Чете се за: 00:52 мин.
Исканията на Вашингтон към Техеран: Ще бъде ли отворен Ормузкият проток? Исканията на Вашингтон към Техеран: Ще бъде ли отворен Ормузкият проток?
Чете се за: 00:50 мин.
В Оман се договаря отварянето на Ормузкия проток В Оман се договаря отварянето на Ормузкия проток
Чете се за: 02:42 мин.
Преговорите продължават? Иранският външен министър е в Оман, очаква се и американска делегация Преговорите продължават? Иранският външен министър е в Оман, очаква се и американска делегация
Чете се за: 02:40 мин.
В очакване на нови преговори между САЩ и Иран: Вашингтон поиска Техеран да обяви Ормуз за отворен В очакване на нови преговори между САЩ и Иран: Вашингтон поиска Техеран да обяви Ормуз за отворен
Чете се за: 01:05 мин.

Водещи новини

Министърът на енергетиката: Уреждането на задълженията между "Булгаргаз" и "Боташ" няма да натовари бюджета и българските граждани
Министърът на енергетиката: Уреждането на задълженията между...
Чете се за: 04:50 мин.
У нас
ТИР с износени гуми е спрян от движение на АМ "Тракия" ТИР с износени гуми е спрян от движение на АМ "Тракия"
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Тежко остава състоянието на раненото при катастрофата край Дупница момиче Тежко остава състоянието на раненото при катастрофата край Дупница момиче
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Затворен е за движение граничния преход Ивайловград - Кипринос заради протест на земеделци Затворен е за движение граничния преход Ивайловград - Кипринос заради протест на земеделци
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Отбелязваме 35 години от приемането на Конституцията
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
За 35 години Конституцията на България е била променяна шест пъти
Чете се за: 08:20 мин.
У нас
Иран атакува бази в Обединените арабски емирства, Бахрейн, Катар,...
Чете се за: 02:45 мин.
По света
Десет души са задържани при операция срещу схема за рент-а-кар...
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ