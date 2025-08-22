БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не...
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ:...
Почина мъжът, пострадал в завод "Арсенал" в Казанлък

Снимка: БТА
Починал е мъжът, който пострада при инцидент в завод "Арсенал" в Казанлък, потвърдиха от прокуратурата в Стара Загора.

Той беше настанен в Клиниката по изгаряния в Университетската многопрофилна болница за активно лечение "Свети Георги" в Пловдив. Причина за смъртта е обширно изгаряне на тялото, довело до сърдечно-съдова слабост.

По случая е образувано досъдебно производство, по което се извършват действия по разследването, допълниха от прокуратурата.

Инцидентът стана около 11.15 ч. на 20 август. От предприятието съобщиха, че при извършване на дейности на територията на дружеството от багер - челен товарач, управляван от 53-годишен мъж, е възникнал пожар зад машината. Пламъкът се е прехвърлил върху корпуса на багера и е засегнал работещия на него багерист, който е получил изгаряния.

Образувано беше досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура в Стара Загора за причиняване на средна телесна повреда на 53-годишен мъж поради незнание или немарливо изпълнение на занятие или дейност, представляваща източник на повишена опасност - престъпление по чл. 134 от Наказателния кодекс.

