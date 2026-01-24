БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Жена загина при пожар в центъра на София, има пострадали...
Чете се за: 00:57 мин.
Николай Попов: Гражданско движение ще има на 100%, дали...
Чете се за: 14:25 мин.

Почина живата легенда на Ловешкия театър Стоян Георгиев

Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Почина живата легенда на Ловешкия театър Стоян Георгиев
Почина актьорът Стоян Георгиев (78 г.), съобщиха от Драматичен театър "Борис Луканов" - Ловеч.

"Като жива легенда на Ловешкия театър той носеше паметта и духа на изкуството. Беше вдъхновител и фар за младите. Пресъздаде множество роли на театралната сцена и в киното. Работеше с децата от няколко града, изявен деец на читалищната дейност и филателията. Помнят се ролите в постановките "Боровете не превиват клони", "Приключения на тавана", "Януари", "Хитър Петър", "Капризите на Мариана" и много други", посочват от театъра.

Стоян Георгиев е роден на 19 октомври 1947 г. в Ловеч. През 2025 г. бе удостоен със званието „Почетен гражданин на Ловеч“, носител е на редица награди, сред които почетен медал и значка на Ловеч.
От Драматичен театър "Борис Луканов" - Ловеч изказват съболезнования на близките му, приятелите и колегите.

Поклон пред паметта му!

От 20 до 160 евро струва вечеря за двама в Европа, най-евтино е в Косово, къде е България?
От 20 до 160 евро струва вечеря за двама в Европа, най-евтино е в Косово, къде е България?
Гардероб от 1599 лв. скача на 1599 евро: 100% увеличение в мебелен магазин проверяват от НАП и КЗП Гардероб от 1599 лв. скача на 1599 евро: 100% увеличение в мебелен магазин проверяват от НАП и КЗП
Чете се за: 02:22 мин.
Неподготвени ли са младите шофьори за опасностите на пътя през зимата? Неподготвени ли са младите шофьори за опасностите на пътя през зимата?
Чете се за: 02:45 мин.
Николай Попов: Гражданско движение ще има на 100%, дали ще участваме на изборите - предстои да решим Николай Попов: Гражданско движение ще има на 100%, дали ще участваме на изборите - предстои да решим
Чете се за: 14:25 мин.
Под лупа: НАП и КЗП продължават с проверките в магазините, фитнесите и фризьорските салони Под лупа: НАП и КЗП продължават с проверките в магазините, фитнесите и фризьорските салони
Чете се за: 00:42 мин.
На хоро с машината: Когато компютърът срещне традицията На хоро с машината: Когато компютърът срещне традицията
Чете се за: 06:55 мин.

Украйна обвинява Русия в масирани атаки на фона на продължаващите втори ден преговори за мир в Абу Даби
Украйна обвинява Русия в масирани атаки на фона на продължаващите...
Чете се за: 04:30 мин.
По света
Жена загина при пожар в центъра на София, има пострадали деца Жена загина при пожар в центъра на София, има пострадали деца
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Гардероб от 1599 лв. скача на 1599 евро: 100% увеличение в мебелен магазин проверяват от НАП и КЗП Гардероб от 1599 лв. скача на 1599 евро: 100% увеличение в мебелен магазин проверяват от НАП и КЗП
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Ледена вълна в САЩ: Минус 33° в Чикаго, хиляди отменени полети, извънредно положение в няколко щата Ледена вълна в САЩ: Минус 33° в Чикаго, хиляди отменени полети, извънредно положение в няколко щата
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Неподготвени ли са младите шофьори за опасностите на пътя през зимата?
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Измама с морски контейнери: Фалшиви оферти от името на реални фирми
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Недостигът на работници в Пловдив: Заводи наемат чужденци и...
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Ден на отворените врати във Френската резиденция в София
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
