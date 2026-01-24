Почина живата легенда на Ловешкия театър Стоян Георгиев

Почина актьорът Стоян Георгиев (78 г.), съобщиха от Драматичен театър "Борис Луканов" - Ловеч.

"Като жива легенда на Ловешкия театър той носеше паметта и духа на изкуството. Беше вдъхновител и фар за младите. Пресъздаде множество роли на театралната сцена и в киното. Работеше с децата от няколко града, изявен деец на читалищната дейност и филателията. Помнят се ролите в постановките "Боровете не превиват клони", "Приключения на тавана", "Януари", "Хитър Петър", "Капризите на Мариана" и много други", посочват от театъра.

Стоян Георгиев е роден на 19 октомври 1947 г. в Ловеч. През 2025 г. бе удостоен със званието „Почетен гражданин на Ловеч“, носител е на редица награди, сред които почетен медал и значка на Ловеч.

Изказваме .

От Драматичен театър "Борис Луканов" - Ловеч изказват съболезнования на близките му, приятелите и колегите.

Поклон пред паметта му!