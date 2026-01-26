Подготовка за едносменен режим в училищата в София

Регионалното управление на образованието в София-град, ръководено от д-р Елеонора Лилова, започна серия от срещи с представители на Столичната община и районните администрации. Целта е да се обсъди подготовката за преминаване към едносменен режим на обучение в столичните училища и да се подобри кариерното ориентиране на учениците.

Заедно с директора на дирекция „Образование“ в Столичната община Десислава Желязкова експертите обсъждат и план-приема в училищата. Срещи вече са проведени с представители на районите „Лозенец“, „Триадица“, „Средец“, „Люлин“ и „Банкя“.

Основният фокус е създаването на условия всички ученици да учат само в една смяна. За това са необходими ремонти, разширяване на съществуващи училища и строеж на нови сгради и крила.

Паралелно с това се планират повече дейности за кариерно ориентиране – още от ранна възраст и при преминаването към гимназиален етап. До края на учебната година се предвиждат допълнителни информационни кампании за избор на професия и образование.

Междувременно Министерският съвет отпусна допълнителни средства за образованието. Това съобщи министърът на образованието в оставка Красимир Вълчев. Финансирането е по национални програми за строителство и ремонти на училища, спортни салони и детски градини.

Една от програмите е насочена специално към преминаването към едносменен режим. По нея вече има завършени проекти, десетки са в процес на изпълнение, а много други предстои да започнат.