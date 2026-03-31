Покачено е нивото на река Черни Лом край русенското село Табачка

Нивото на река Черни Лом край русенското село Табачка се повиши с около един метър. На места водата е заляла ливади и пасища.

Пенка Йотова, кмет на с. Табачка: „Няма опасност от заливане на къщи или откъсване на населеното място.“

При съседното село Пепелина също има покачване, но на този етап населението не е застрашено. Тъй като ВиК помпите при Пепелина захранват с вода няколко населени места, за кратко водоподаването е било спряно с превантивна цел, за да не се получи замътване. Състоянието на дигите там се наблюдава денонощно.