Поканата на Тръмп: 1 милиард долара, ако искаш място в Съвета за мир в Газа

Теодора Гатева от Теодора Гатева
По света
Поканата на Тръмп: 1 милиард долара, ако искаш място в Съвета за мир в Газа
Снимка: БТА
Държавите, които имат желание да станат постоянни членове на Съвета за мир в Ивицата Газа, да внесат поне по 1 милиард долара.

Това предвижда проект за структурата на органа, чиято цел ще бъде възстановяването на палестинската територия.

Покана за участие са получили около 60 държави.

Конституирането на съвета е част от втората фаза на 20 точковия план на Доналд Тръмп за постигане на мир в Газа.

Страните, които решат да се присъединят към Съвета ще има мандат от 3 години, който ще бъде на ротационен принцип. Освен ако още през първата година не отделят 1 милиард долара за работата на формацията.

Координатор на работата на Съвета за мир и Националната комисия за администриране на Газа ще бъде бившият български министър на външните работи и на отбраната, както и бивш пратеник на ООН за Близкия изток, Николай Младенов, в ролята му на върховен представител за Ивицата Газа.

До този момент единствено Унгария в лицето на премиера Виктор Орбан е приела недвусмислено поканата, отправена от Белия дом.

#Доналд Тръмп

