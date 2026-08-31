Полицай от Берковица е загубил съзнание след удар от брата на загинал моторист

Полицай от Берковица е загубил съзнание няколко часа, след като братът на починалия по-рано моторист го ударил с юмрук в областта на шията. На 30 август около 02.30 ч. дежурен автопатрул на РУ – Берковица подава светлинен сигнал за спиране на моторист, който криволичи при движението си в град Берковица.

Водачът не се подчинява, при което е последван от полицейския патрул. На ул. „Николаевска“ 47-годишен мотоциклетист с „Хонда Трансалп“ губи контрол поради несъобразена скорост и се блъска в жилищна сграда, при което издъхва на място. При извършване на огледа на ПТП-то група близки на загиналия моторист са пречили на дежурния пътен контрол да извърши задълженията си.

От ОД на МВР – Монтана съобщиха за БНТ, че 44-годишен софиянец, брат на починалия, нанесъл удар с юмрук във врата на младши автоконтрольор. Полицаят е изгубил съзнание и е настанен в хирургично отделение на МБАЛ – Монтана. По случая е образувано досъдебно производство по чл. 270, ал. 1 от НК.

Обстоятелствата около действията на служителите и настъпилия трагичен инцидент се изясняват от вътрешна проверка на ОДМВР – Монтана.