Полицейска акция срещу наркоразпространението във Варна

Криминалисти от Варненската областна дирекция на полицията проведоха специализирана полицейска операция срещу разпространението на наркотици. По време на сделка с високорискови опиати са задържани трима клиента и 34–годишният продавач - криминално проявен и многократно осъждан варненец. Малко по-късно е задържана и 35–годишната съжителка на рецидивиста, също по време на сделка. И тя е с богато криминално досие.

При претърсването от дома им са иззети количества от три от най-силните наркотични вещества, две електронни везни, пари и вещи, откраднати от частни домове в центъра на града. Открити са и приспособления за отключване и взлом на секретни патронници за домове и леки автомобили и фалшиви полицейски униформи.

По случая е образувано досъдебно производство.

Снимки: ОДМВР - Варна