ИЗВЕСТИЯ

Заместник-омбудсманът Мария Филипова е готова да стане...
Чете се за: 02:22 мин.
След 5 часа бурни дебати: Парламентът прие на първо...
Чете се за: 00:25 мин.
Отменят грипната епидемия в Бургаска област
Чете се за: 00:50 мин.
Върховният административен съд реши да върне поскъпването...
Чете се за: 00:40 мин.
Велислава Делчева отказа да е служебен премиер:...
Чете се за: 03:30 мин.
"Времето изтича!" - Тръмп с ултиматум към Иран,...
Чете се за: 04:45 мин.
1438 евро е необходимият месечен доход за издръжка на...
Чете се за: 02:10 мин.
"Лукойл" се е съгласил да продаде...
Чете се за: 00:45 мин.
Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, има множество...
Чете се за: 02:57 мин.

Полицейска акция срещу наркоразпространението във Варна

от БНТ , Репортер: Светлана Ганчева
Чете се за: 00:57 мин.
полицейска акция наркоразпространението варна
Снимка: ОДМВР - Варна
Криминалисти от Варненската областна дирекция на полицията проведоха специализирана полицейска операция срещу разпространението на наркотици. По време на сделка с високорискови опиати са задържани трима клиента и 34–годишният продавач - криминално проявен и многократно осъждан варненец. Малко по-късно е задържана и 35–годишната съжителка на рецидивиста, също по време на сделка. И тя е с богато криминално досие.

При претърсването от дома им са иззети количества от три от най-силните наркотични вещества, две електронни везни, пари и вещи, откраднати от частни домове в центъра на града. Открити са и приспособления за отключване и взлом на секретни патронници за домове и леки автомобили и фалшиви полицейски униформи.

По случая е образувано досъдебно производство.

Снимки: ОДМВР - Варна

#наркоразпространението #ОДМВР - Варна #полицейска акция

Най-четени

Заместник-омбудсманът Мария Филипова е готова да стане служебен премиер
Заместник-омбудсманът Мария Филипова е готова да стане служебен...
Чете се за: 02:22 мин.
Политика
Отменят грипната епидемия в Бургаска област Отменят грипната епидемия в Бургаска област
Чете се за: 00:50 мин.
Регионални
Върховният административен съд реши да върне поскъпването на синя и зелена зона в София Върховният административен съд реши да върне поскъпването на синя и зелена зона в София
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
След 5 часа бурни дебати: Парламентът прие на първо четене да се ограничат секциите в държави извън ЕС до 20 След 5 часа бурни дебати: Парламентът прие на първо четене да се ограничат секциите в държави извън ЕС до 20
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Велислава Делчева отказа да е служебен премиер: Омбудсманът няма...
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
"Времето изтича!" - Тръмп с ултиматум към Иран, отговорът...
Чете се за: 04:45 мин.
По света
КЗП напомня: От 1 февруари не можем да плащаме в левове, а само в евро
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
"Лукойл" се е съгласил да продаде чуждестранните си...
Чете се за: 00:45 мин.
Икономика
