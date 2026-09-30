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Полицейска операция срещу "Хел'с Ейнджълс" се провеждат в четири европейски държави, включително България

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Полицейска операция срещу Хелс Ейнджълс се провеждат в четири европейски държави, включително България
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Повече от 1000 полицаи извършиха рано тази сутрин координирани акции в Германия, Белгия, България и Нидерландия срещу международна мрежа за пране на пари, свързана с членове на мотоциклетната групировка "Хел'с Ейнджълс".

Полицията в западногерманския град Дуисбург съобщи, че се очаква да бъдат изпълнени няколко заповеди за арест, докато властите се стремят да конфискуват активи на стойност 48,6 милиона евро.

Говорителка на полицията заяви, че операцията е насочена срещу международна мрежа за пране на пари, както и срещу престъпна организация. Според ДПА организацията е "Хел'с Ейнджълс".

По данни на полицията се претърсват над 100 имота, а 71 души са обект на разследване.

Властите съобщиха, че сред заподозрените има лица, отговорни за дейността на мрежа за пране на пари в Германия и други европейски държави, както и високопоставени членове на мотоциклетната групировка. Те са заподозрени в престъпления, включително създаване на престъпна организация, изнудване, организирани измами и пране на пари. Разследването обхваща също предполагаеми нарушения, свързани с оръжия, нанасяне на телесни повреди и укриване на данъци.

Мащабна полицейска операция с участието на специални части е проведена на адреса на влиятелен член на групировката в Дуисбург.

Полицията съобщи, че по-голямата част от обиските се извършват в провинция Северен Рейн-Вестфалия, а шест имота се претърсват в други германски провинции. Други седем имота са обект на обиски в Белгия, България и Нидерландия.

Операцията се ръководи от прокуратурата в Дуисбург, със съдействието на службата за борба с финансовите престъпления на провинцията.

Според в. "Билд" разследването продължава повече от четири години и е започнало след престрелка в Дуисбург през май 2022 г. Повече от 100 души са участвали в сблъсък между мотористи и членове на турско-ливанска фамилна група.

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