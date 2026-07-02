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Полиция и доброволци са по следите на отвлеченото дете, обикалят в района на с.Бързица

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Светлана Ганчева
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Полицейски екипи, жандармерия и доброволци от село Константиново са в района на село Бързица, където са забелязани издирваните от полицията Асен Симеонов и отвлечената от него 11-годишна Наталия Асенова.

Двамата са забелязани в нива край селото, преди това са били подадени и сигнали от близки до селото места, където са видени мъжът и момичето.

Мястото е трудно достъпно, екипи с джипове се опитват за заградят мястото, като се използват термокамери, очаква се и термодрон.

Наталия е в неизвестност от вторник, като по информация от МВР е отвлечена от 40-годишния Асен Симеонов, който доскоро е живеел на семейни начала с майка ѝ.

#село Константиново #отвлечено дете #издирвано дете

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