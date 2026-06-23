Полицията издирва 83-годишна жена от Велики Преслав

Полицията издирва по молба на близките ѝ 83-годишната Тензулен Исуф Хюсеин от Велики Преслав, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Шумен Ася Йорданова.

Около 15:00 ч. вчера жената е напуснала жилището си и оттогава е в неизвестност. Висока е около 165 см, с къса червена коса, носи забрадка. Обута е с панталони тип „шалвари“, по всяка вероятност е била облечена с черно яке, обута с чехли. Ходи прегърбена, често бере трева и я носи. Няма телефон в себе си, говори на български и турски език. Губила се е и друг път, посочи говорителят на полицията в Шумен.

За последно Тензулен Хюсеин е била забелязана вчера надвечер в централната част на Велики Преслав. От полицията апелират - който има информация за местонахождението ѝ, да подаде сигнал на телефон 112 или на 054 800-588.