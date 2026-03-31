Полицията откри наркооранжерия във Варна

Полицията във Варна откри наркооранжерия в къща в курортен комплекс "Чайка". Акцията е проведена след продължително наблюдение на обекта. В три помещения полицаите са намерили растения от рода на конопа. Друго помещение е служело за сушене на растенията.

Арестувана е 40-годишна жена, живееща в имота. Оранжерията е разполагала с модерно оборудване - лампи с подходяща температура, поливна система, вентилация, филтри, уреди за контрол на температурата и влажността. Иззети са 700 канабисови растения, в различен стадий на развитие. В къщата са намерени и над килограм суха тревиста маса.

По случая е образувано досъдебно производство под наблюдението на Варненската окръжна прокуратура.