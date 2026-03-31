Полицията откри наркооранжерия във Варна

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Надежда Сутрева
Полицията във Варна откри наркооранжерия в къща в курортен комплекс "Чайка". Акцията е проведена след продължително наблюдение на обекта. В три помещения полицаите са намерили растения от рода на конопа. Друго помещение е служело за сушене на растенията.

Арестувана е 40-годишна жена, живееща в имота. Оранжерията е разполагала с модерно оборудване - лампи с подходяща температура, поливна система, вентилация, филтри, уреди за контрол на температурата и влажността. Иззети са 700 канабисови растения, в различен стадий на развитие. В къщата са намерени и над килограм суха тревиста маса.

Снимки: ОДМВР-Варна

По случая е образувано досъдебно производство под наблюдението на Варненската окръжна прокуратура.

#Варненска окръжна прокуратура #наркооранжерия #Варна #полиция

Четирима са задържани при мащабна полицейска акция срещу купения вот в Сливенска област
Цигари без бандерол на стойност над 1 300 000 евро са открити в незаконната фабрика в Дупница
Списъци с имена и пари са иззети от адрес в пловдивския квартал "Столипиново"
Разкриха незаконна фабрика за производство на цигари в Дупница
При акция в Пловдив: Полицията откри файлове с лични данни на над 1000 души от цялата страна
БНТ провери: С 50% по-скъпа ще е великденската трапеза тази година
Православният свят отбелязва Цветница – празник на вярата, надеждата и смирението
Търсят се поне 10 медицински сестри за Националния кръвен център
Експлозиви са открити край "Турски поток" в Сърбия, прекъсване би оставило Унгария без газ
"Отворете протока или ще ви се стовари ад на главите":...
Нов скок в цените: Дизелът поскъпна с 3 цента само за ден
Католиците у нас празнуват Великден
Под тонове пръст и боклуци: Последното езеро от "Натура...
