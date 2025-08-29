Полицията сезира главния прокурор заради вандализъм от шефката на НАП - Велико Търново

Повреждане на лек автомобил, паркиран на улица в областния град, разследват служители на РУ - Велико Търново. Вчера сутринта съдействие в полицията е потърсил мъж от Елена, който обяснил, че е установил служебния си автомобил със счупени предно панорамно стъкло и заден стоп.

На местопроизшествието е извършен оглед. По случая е започнато досъдебно производство.

Полицията във Велико Търново е сезирала главния прокурор за вандалски прояви, извършени от директорката на Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите Хрисимира Витанова в старопрестолния град, съобщава БНР.

Жената потрошила автомобила на дистрибуторска фирма, паркиран пред гаража ѝ от служител на фирма, който зареждал близък магазин.

Разследването е за повреждане, а не за хулиганство. Инцидентът няма общо със служебната работа на Витанова, съобщиха за БНР от Районната прокуратура.