Полицията в Созопол иззе стотици флакони райски газ, предназначени за нощни заведения

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
У нас
Полицията в Созопол иззе стотици флакони райски газ, предназначени за нощни заведения. Полицията е открила 236 флакона райски газ с вместимост 670 грама и множество балони, подготвени за разпространение в питейни заведения и барове в общината. Открити са непосредствено след закупуването им от 35-годишен мъж от София.

Два дни по-рано от същия човек, при съвместна операция на сектор "Икономическа полиция" при ОДМВР – Бургас и РУ – Созопол, бяха конфискувани значителни количества диазотен оксид и латексови балони. Те се съхранявали в два автомобила, паркирани в местността „Аклади“ край Черноморец.

В единия автомобил полицаите намериха 51 кашона с по шест флакона от 670 грама, както и 50 флакона по 2000 грама. В другата кола бяха открити още 12 флакона от 670 грама и 3 флакона по 2000 грама. Колите са сини на цвят и са собственост на фирма "Генеша-24" ЕООД.

Всички иззети количества и балоните са задържани. По случая в РУ – Созопол е образувана нова преписка, като разследването продължава за установяване произхода на веществото.

