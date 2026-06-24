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Полицията във Варна задържа двама мъже след сделки с фентанил

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полицията варна задържа двама мъже сделки фентанил
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Полицията във Варна е задържала двама мъже за наркоразпространение след осъществени сделки с фентанил, съобщават от Областната дирекция на МВР в крайморския град.

В първия случай в хода на специализирана полицейска операция е задържан 45-годишен мъж непосредствено след продажба на фентанил. При последвалите действия в обитаваното от него помещение са открити различни по вид наркотични вещества – фентанил, марихуана, метамфетамин и метадон, както и електронна везна.

При другата акция полицейски служители са задържали 52-годишен варненец, отново непосредствено след продажба на фентанил. При извършената проверка от него са иззети 43 пакетчета, съдържащи фентанил, и малко количество метадон, както и 7500 евро.

И двамата задържани са криминално проявени и осъждани за престъпления, свързани с наркотични вещества.

От полицията припомнят, че фентанилът е сред най-опасните наркотични вещества, разпространявани в световен мащаб. Поради изключително силното си действие дори минимални количества могат да причинят тежки увреждания и смърт.

Работата по двата случая продължава под надзора на прокуратурата.

#сделка с фентанил #арест във Варна #фентанил

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