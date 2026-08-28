Полска туристка е с три счупени ребра след инцидент с водна атракция в Свети Влас

42-годишна полска туристка е с три счупени ребра след инцидент с водна атракция в морето край Свети Влас.

Инцидентът е станал в неделя пред хотел в курорта. Жената и дъщеря ѝ се качили на надуваем „диван“, теглен от джет, управляван от 54-годишен мъж.

При рязък завой джетът се сблъскал със сърфист. От удара той паднал върху полската туристка и я наранил.

Жената е настанена в болница в Бургас с фрактури на три ребра, без опасност за живота.

Сигналът за инцидента е подаден в полицията три дни по-късно. Сърфистът все още не е установен.