полярна мечка осинови чуждо мече

Учени в Северна Канада са наблюдавали рядък случай – полярна мечка е осиновила чуждо мече. Изследователите заснели как мечка, която през пролетта е имала само едно малко, сега се грижи и за още едно. Второто мече няма ушни марки, което показва, че не е нейно.

Подобни случаи са много редки. За последните 45 години учените са регистрирали едва 13 такива осиновявания в наблюдаваната популация.

Двете мечета са на около 10 и 11 месеца. Очаква се те да останат с майката до около две години и половина, когато вече могат да се справят сами.