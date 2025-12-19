Полярна мечка осинови чужо мече

Изследователи в северна Канада наблюдаваха рядък случай на полярна мечка, осиновила чуждо мече.

Учените са заснели видеоклип как мечка, която през тази пролет е имала само едно мече, сега се грижи и за още едно, което няма ушни марки. Това се случва сравнително рядко.

За последните 45 години учените са установили само 13 такива случая в популацията, която изследват. Двете мечета са на 10 и 11 месеца и се предполага, че ще останат с майката докато станат на две години и половина.