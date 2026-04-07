Поражения за българите във втория ден на еврошампионата по бадминтон

Българите допуснаха загуби на двойки.

Българските състезатели претърпяха поражения във втория ден на европейското първенство по бадминтон за мъже и жени в испанския град Уелва.

На двойки мъже Иван Русев и Илиян Стойнов загубиха от представителите на домакините Алберто Пералс и Якобо Фернандес с 20:22, 21:11, 11: 21 за 56 минути.

На двойки жени Цветина Попиванова и Михаела Чепишева отстъпиха пред Фиона Халберг и Елин Йолинг (Швеция) с 16:21, 13:21 за 33 минути.

Утре предстоят срещите от втория кръг на единично жени на Стефани Стоева срещу София Нобъл (Ирландия) и на 20-годишната Калояна Налбантова срещу Рейчъл Сугдън (Шотландия).

Защитаващите титлата си от миналата година на двойки жени Стефани Стоева и Габриела Стоева са поставени под №1 в основната схема, почиват на старта и утре ще започват участието си в надпреварата.

