Последен ден за плащане в левове: какво следва оттук нататък

Днес е последният ден, в който можем да се разплащаме в левове. И днес касите на БНБ и някои търговски банки работят извънредно, за да обменят левове в евро.

От 1 февруари плащанията в България ще се извършват само в евро. Левове вече няма да се приемат – включително и в чейндж бюрата.

Ето най-важните срокове, свързани с преминаването към еврото:

До 1 юли тази година търговските банки и пощите ще обменят левове в евро без такси.

До 8 август всички търговци са задължени да изписват цените едновременно в евро и в левове, за да няма объркване.

След 31 декември 2026 година левове ще могат да се обменят в евро само в БНБ, като за това няма краен срок.

Преходът към еврото засяга всички, затова е важно хората да знаят кога, къде и как могат да обменят парите си.