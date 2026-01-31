БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Историческо: Димитър Кисимов е шампион на двойки на...
Чете се за: 01:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Последен ден за плащане в левове: какво следва оттук нататък

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
Деца
Запази
координационният център пазара достатъчно евро изтеглянето левовете тече бързи темпове
Слушай новината

Днес е последният ден, в който можем да се разплащаме в левове. И днес касите на БНБ и някои търговски банки работят извънредно, за да обменят левове в евро.

От 1 февруари плащанията в България ще се извършват само в евро. Левове вече няма да се приемат – включително и в чейндж бюрата.

Ето най-важните срокове, свързани с преминаването към еврото:

До 1 юли тази година търговските банки и пощите ще обменят левове в евро без такси.
До 8 август всички търговци са задължени да изписват цените едновременно в евро и в левове, за да няма объркване.
След 31 декември 2026 година левове ще могат да се обменят в евро само в БНБ, като за това няма краен срок.
Преходът към еврото засяга всички, затова е важно хората да знаят кога, къде и как могат да обменят парите си.

Последвайте ни

ТОП 24

Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
1
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Четирима души са задържани във връзка със спирането на едни от най-големите торент сайтове у нас
2
Четирима души са задържани във връзка със спирането на едни от...
Почина актрисата Катрин О’Хара - майката на Кевин в "Сам вкъщи"
3
Почина актрисата Катрин О’Хара - майката на Кевин в "Сам...
"Лисицата и враната" се срещнаха в двора на училище в центъра на София
4
"Лисицата и враната" се срещнаха в двора на училище в...
Димитър Главчев за поканата да стане служебен премиер: Склонен съм да приема
5
Димитър Главчев за поканата да стане служебен премиер: Склонен съм...
Маргарита Николова е съгласна да стане служебен премиер: Не бягам от трудните решения
6
Маргарита Николова е съгласна да стане служебен премиер: Не бягам...

Най-четени

Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
1
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
2
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
3
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
4
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
5
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове
6
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове

Още от: У нас

Международни звезди и млади надежди на финала за „Евровизия“
Международни звезди и млади надежди на финала за „Евровизия“
Исторически успех за България в тениса Исторически успех за България в тениса
Чете се за: 01:05 мин.
Личният архив на княз Александър I Батенберг вече е в България Личният архив на княз Александър I Батенберг вече е в България
Чете се за: 01:07 мин.
Тази събота от 21:00 часа избираме българския участник за „Евровизия 2026“ Тази събота от 21:00 часа избираме българския участник за „Евровизия 2026“
Чете се за: 01:07 мин.
Отменят грипната епидемия в област Бургас, учениците се връщат на училище Отменят грипната епидемия в област Бургас, учениците се връщат на училище
Чете се за: 00:35 мин.
Новините 30.01.2026 г. Новините 30.01.2026 г.
Чете се за: 04:15 мин.

Водещи новини

Последен ден, в който можем да се разплащаме в левове
Последен ден, в който можем да се разплащаме в левове
Чете се за: 00:50 мин.
Общество
Историческо: Димитър Кисимов е шампион на двойки на Australian Open при юношите Историческо: Димитър Кисимов е шампион на двойки на Australian Open при юношите
Чете се за: 01:47 мин.
Спорт
"Евровизия": Звездно международно присъствие на финала на националната селекция тази вечер "Евровизия": Звездно международно присъствие на финала на националната селекция тази вечер
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Гуцанов: Социалният сектор е защитен, но БСП е в тежко положение Гуцанов: Социалният сектор е защитен, но БСП е в тежко положение
Чете се за: 07:52 мин.
У нас
Методи Байкушев от ПП за отпадането на знакови лица от партийните...
Чете се за: 05:50 мин.
У нас
Месеци след потопа „Елените“ остават без ясно бъдеще, а...
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Пленум на БСП: Социалистите решават кога ще е Конгресът на партията
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Бюджетна парализа в САЩ на фона на масови протести срещу...
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ