Повдигнаха обвинение на 44-годишен мъж за катастрофата край Златица

Окръжна прокуратура - София привлече като обвиняем 44-годишен мъж за тежко пътнотранспортно произшествие с причинена смърт, съобщиха от прокуратурата. Инцидентът е станал на 18 октомври на пътя между град Златица и село Челопеч в Софийска област.

С постановление на наблюдаващия прокурор обвиняемият е задържан за срок до 72 часа.

Мъжът е привлечен като обвиняем за това, че е нарушил правилата за движение по пътищата при управление на лек автомобил "Мерцедес", вследствие на което умишлено е причинил пътнотранспортното произшествие.

Към момента по делото са извършени множество процесуално-следствени действия от служители на Областната дирекция на МВР - София и Районно управление - Пирдоп. Разпитани са свидетели, назначени са множество експертизи - автотехническа, съдебномедицинска, химическа, която трябва да установи дали водачите на автомобили, участвали в произшествието, са употребили наркотични вещества или алкохол.

В прокуратурата вчера са получени резултатите от изготвената съдебно-химическа експертиза, която показва, че обвиняемият е шофирал с концентрация на алкохол в кръвта 1,02 промила.

Тежката катастрофа е станала през нощта - към 00.50 часа. В катастрофата загина 23-годишен мъж, от с. Антон, Софийска област, водач на лек автомобил БМВ.

Механизмът на катастрофата се изяснява, по първоначални данни след удар автомобилът на жертвата е излязъл извън пътя, обясниха от прокуратурата.

Предстои наблюдаващият делото прокурор да изготви искане за вземане на постоянна мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо обвиняемия. Разследването продължава под надзора на Окръжна прокуратура - София.