БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Георги Господинов с първи думи само пред БНТ: Хубаво е,...
Чете се за: 01:05 мин.
Европейско признание: Писателят Георги Господинов получи...
Чете се за: 00:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Повече от всички

Стефан Георгиев от Стефан Георгиев
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 05:40 мин.
Спорт
Запази

От Лионел Меси и неговите 40 клубни отличия до рекордьора Маркиньос - кои са футболистите, превърнали печеленето на трофеи в неизменна част от своята кариера

повече всички
Слушай новината

В началото на седмицата и в последения ден от август футболният свят беше разтърсен. И с право. Лионел Меси обяви, че се оттегля от националния отбор на Аржентина и повече няма да носи екипа на страната си, с която покори световния връх и загуби още два финала на Мондиали. Направи го по модерния начин – с публикация в социалните мрежи чрез съобщение, за което самият той твърди, че е написано точно 48 часа след злополучната среща срещу Испания в Ню Йорк. В хода на седмицата имаше и закачливо, дори провокативно видео, с което геният от Росарио се опита да отговори на вечни въпрос, витаещ във футболното пространство от 2 десетилетия – той или Кристиано Роналдо е по-добрият, успелият, славният играч?

В края на публикацията ясно се четеше "GOAT debate - settled” (бел. ред. – „Дебатът за най-великия на всички времена е разрешен“), с което сякаш Меси, а и хората, които поддържат социалните му мрежи, искаха да покажат, че той просто няма какво повече да доказва, а кариерата му трудно може да бъде повторена от когото и да било.

Във футбола статистиката е абсолютно неизбежна. Просто не можеш да я заобиколиш. Най-много мачове, най-много голове, най-много сухи мрежи, най-много асистенции. Най-много трофеи. Последният компонент действително показва колко точно успешна е била кариерата ти и успял ли си да стигнеш до отбор(и), където завоюването на купи е било тенденция, а не явление. Лионел Меси до момента има 40 трофея на клубно равнище – 10 пъти е шампион в Испания със своята любима Барселона, с която има още 7 триумфа в турнира за Купата на Краля, 7 Суперкупи на Испания, 4 Шампионски лиги, три Суперкупи на Европа, 3 титли от Световното клубно първенство. С Пари Сен Жермен визитката не беше чак толкова богата, но все пак можем да открием 1 шампионска титла, както и една Суперкупа, а с екипа на Интер Маями вече откриваме една Купа на МЛС, както и по една победа в турнирите Supporters Shield и League Cup.

Да, ще кажете – ама тук не се споменават отличията, които Меси е завоювал с Аржентина – за тях писах във вторник, включват Световното първенство в Катар, както и една Финалисима и два похода към върха в Копа Америка. На клубно равнище аржентинецът все още е на кота 40, което е грандиозно.

И всъщност има само 1 играч, който има повече от него към днешна дата. Колегите от Guardian обожават статистиката и ни помагат с подобни анализи и сложни сметки.

Защото номер 1 по този показател е бразилецът Маркиньос. Капитанът и дългогодишен боец на Пари Сен Жермен има зад гърба си вече 41 трофея на клубно ниво. Сложно е човек да проследи всеки турнир, в който подобен играч се е подвизавал най-вече в младите си години, но справката показва, че защитникът има на сметката си 1 Копа Либертадорес през 2012 с Коринтианс, след което неизчерпаем ресурс от купи със сегашния си френски тим – 11 титли на страната, 8 Купи на Франция, 6 Купи на Лигата, 10 Суперкупи на Франция, 2 Шампионски лиги, 2 Суперкупи на Стария континент и една Меджуконтинентална купа. Не е зле.

Трети в тази свръхпрестижна и донякъде невероятна класация, имайки предвид дълголетието, с което някой трябва да разполага, за да е неизменно част от подобни отбори, е египтянинът Хосам Ашур с 39 титли, четвъртата позиция е за доста по-популярен играч и дългогодишен съотборник на Лионел Меси в Барселона – Дани Алвеш, който спокойно може да се хвали на роднини и приятели, че по време на славната си кариера е вдигал 37 трофея над главата си.

И като споменах отново Лионел Меси – според Барселона, ФИФА и Испанската футболна федерация във футболната биография на аржентинеца трябва да се брои и Суперкупата на Испания през 2005 година, което би го изравнило на върха с Маркиньос, но никъде в официалните списъци на срещите бъдещият осемкратен носител на Златната топка не фигурира, така че е трудно да причислим и този трофей към блестящия му футболен път. Ако обаче прибавим и неоспоримите успехи на национално ниво с Аржентина (включително и олимпийското злато от 2008), то тогава няма кой да го измести от първата позиция.

#Хосам Ашур #Дани Алвеш #Маркиньос #Лионел Меси

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Двойно убийство и самоубийство в Исперих
1
Двойно убийство и самоубийство в Исперих
Гледайте по БНТ 3 фазата на директните елиминации от световното първенство по Сока 6
2
Гледайте по БНТ 3 фазата на директните елиминации от световното...
Испания отбеляза температурен рекорд от 45,7 градуса
3
Испания отбеляза температурен рекорд от 45,7 градуса
Водещата версия за трагедията в Исперих: Бащата е убил двете си дъщери във вторник
4
Водещата версия за трагедията в Исперих: Бащата е убил двете си...
Президентът Илияна Йотова участвав откриването на 25-о издание на Националния фолклорен фестивал за двугласнопеене и народна песен в Неделино
5
Президентът Илияна Йотова участвав откриването на 25-о издание на...
Откриха 100 кг кокаин и 200 кг марихуана в камион на входа на Бургас
6
Откриха 100 кг кокаин и 200 кг марихуана в камион на входа на Бургас

Най-четени

На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова
1
На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова
Чужденец е убил млада жена в апартамент в столичния квартал "Бъкстон"
2
Чужденец е убил млада жена в апартамент в столичния квартал...
Времето през септември: Най-високите температури ще са между 31° и 36°, а най-ниските – между 5° и 10°
3
Времето през септември: Най-високите температури ще са между...
Добра новина за учениците: На 15 септември няма да вали
4
Добра новина за учениците: На 15 септември няма да вали
Доживотен затвор за шофьора на автобуса, причинил смъртта на двамата полицаи в Бургас
5
Доживотен затвор за шофьора на автобуса, причинил смъртта на...
Прокуратурата разследва родителите на 6-годишно дете, паднало от тротинетка във Велинградско
6
Прокуратурата разследва родителите на 6-годишно дете, паднало от...

Още от: Национални отбори

Маркос Йоренте се оттегли от националния на Испания
Маркос Йоренте се оттегли от националния на Испания
България отпадна от световното първенство по Сока 6 след драматична загуба от Албания България отпадна от световното първенство по Сока 6 след драматична загуба от Албания
Чете се за: 01:55 мин.
Един от символите на Босна и Херцеговина слага край на кариерата си в националния отбор Един от символите на Босна и Херцеговина слага край на кариерата си в националния отбор
Чете се за: 02:45 мин.
Трета поредна победа за България на световното по Сока 6 Трета поредна победа за България на световното по Сока 6
Чете се за: 00:40 мин.
Декадата на доминация, която за малко не се случи Декадата на доминация, която за малко не се случи
Чете се за: 07:27 мин.
Испанец е новият селекционер на Република Корея Испанец е новият селекционер на Република Корея
Чете се за: 00:57 мин.

Водещи новини

Георги Господинов с първи думи само пред БНТ: Хубаво е, когато български писател спечели голяма европейска награда
Георги Господинов с първи думи само пред БНТ: Хубаво е, когато...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Жена загина при тежка катастрофа във Великотърновско, други две са тежко пострадали Жена загина при тежка катастрофа във Великотърновско, други две са тежко пострадали
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Семейни проблеми, домашно насилие и хазартни задължения са в основата на трагедията в Исперих Семейни проблеми, домашно насилие и хазартни задължения са в основата на трагедията в Исперих
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Октомври може да бъде по-топъл и с по-малко дъжд от 2025 г. Октомври може да бъде по-топъл и с по-малко дъжд от 2025 г.
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Испанските власти задържаха издирвания инфлуенсър Стоян Колев във...
Чете се за: 01:50 мин.
По света
Три години от смъртоносния потоп: В Царево почитат паметта на...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Дипломатически совалки: Специалните пратеници на Тръмп пристигат в...
Чете се за: 03:17 мин.
По света
Навършват се 80 години от рождението на Фреди Меркюри
Чете се за: 15:12 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ